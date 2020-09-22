Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что готов поехать в Беларусь, чтобы помочь урегулировать ситуацию.

Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.

Сообщается, что на это должна согласиться действующая власть Беларуси.

Боррель заявил, что белорусские власти не ведут никакого диалога с протестующими и игнорируют предложения о посредничестве ОБСЕ. Он поддержал активацию Московского механизма ОБСЕ для отправки экспертов по поиску доказательств нарушений прав человека.

Также он отметил, что сам готов отправиться в Беларусь.

“Я готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу. До настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне”, – сказал он.

Тем не менее глава европейской дипломатии настаивает, что Евросоюз не будет вмешиваться в дела Беларуси, но продолжит поддерживать демократический выбор граждан и права человека.