Об этом говорится на сайте Европейской службы внешних связей.
Сообщается, что на это должна согласиться действующая власть Беларуси.
Боррель заявил, что белорусские власти не ведут никакого диалога с протестующими и игнорируют предложения о посредничестве ОБСЕ. Он поддержал активацию Московского механизма ОБСЕ для отправки экспертов по поиску доказательств нарушений прав человека.
Также он отметил, что сам готов отправиться в Беларусь.
“Я готов поехать в Минск, если это может способствовать прогрессу. До настоящего времени Лукашенко отказывается взаимодействовать с Европейским союзом на любом уровне”, – сказал он.
Тем не менее глава европейской дипломатии настаивает, что Евросоюз не будет вмешиваться в дела Беларуси, но продолжит поддерживать демократический выбор граждан и права человека.
- Ранее сообщалось, что Европейский Союз не согласовал санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в Беларуси, поскольку Кипр не дал свой голос.