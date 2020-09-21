Главы МИД стран ЕС не согласовали санкции против Беларуси: Кипр не дал голос

Европейский Союз не согласовал санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в Беларуси, поскольку Кипр не дал свой голос.

Об этом по итогам переговоров сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Сегодня, 21 сентября, в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран-участниц ЕС под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Среди прочего, министры обсуждали вопрос о введении санкций в отдельных персон в Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию против протестующих.

Перед тем, как прошли переговоры, состоялась их встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Она приехала в Брюссель, чтобы попытаться убедить ЕС реализовать свою угрозу и ввести санкции.

Однако санкции введены не были — согласие дали не все из 27 государств.

“Хотя существует четкая воля принять эти санкции, сегодня сделать это не удалось, поскольку не было достигнуто необходимого единодушия”, — заявил Боррель.

Как сообщают издания DPA и Reuters, свой голос не дал Кипр, поскольку планирует согласиться на санкции в отношении Беларуси, только если ЕС также введет санкции против Турции из-за бурения скважин на спорных территориях в Восточном Средиземноморье.

После брифинга общаясь с журналистами Боррель заявил, что Кипр не против санкций против Беларуси, но не считает, что он должен добавить свой голос, чтобы сделать их возможными.

Боррель выразил надежду, что решение о санкциях против Беларуси будет принято на следующей встрече 12 октября.

“Я прекрасно понимаю, что на карту поставлено наш авторитет”, — сказал он.