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Главы МИД стран ЕС не согласовали санкции против Беларуси: Кипр не дал голос

Европейский Союз не согласовал санкции против лиц, причастных к фальсификации выборов и репрессиям в Беларуси, поскольку Кипр не дал свой голос.

Понедельник, 21 сентября 2020, 20:05

Об этом по итогам переговоров сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Сегодня, 21 сентября, в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран-участниц ЕС под председательством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Среди прочего, министры обсуждали вопрос о введении санкций в отдельных персон в Беларуси, причастных к фальсификации выборов и насилию против протестующих.

Перед тем, как прошли переговоры, состоялась их встреча с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Она приехала в Брюссель, чтобы попытаться убедить ЕС реализовать свою угрозу и ввести санкции.

Однако санкции введены не были — согласие дали не все из 27 государств.

“Хотя существует четкая воля принять эти санкции, сегодня сделать это не удалось, поскольку не было достигнуто необходимого единодушия”, — заявил Боррель.

Как сообщают издания DPA и Reuters, свой голос не дал Кипр, поскольку планирует согласиться на санкции в отношении Беларуси, только если ЕС также введет санкции против Турции из-за бурения скважин на спорных территориях в Восточном Средиземноморье.

После брифинга общаясь с журналистами Боррель заявил, что Кипр не против санкций против Беларуси, но не считает, что он должен добавить свой голос, чтобы сделать их возможными.

Боррель выразил надежду, что решение о санкциях против Беларуси будет принято на следующей встрече 12 октября.

“Я прекрасно понимаю, что на карту поставлено наш авторитет”, — сказал он.

  • Напомним, еще 19 августа Совет Европы заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против значительного числа белорусских должностных лиц за насилие, репрессии и фальсификации выборов.
  • 31 августа Литва, Латвия и Эстония приняли решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновников, включая Александра Лукашенко.
  • Лукашенко в ответ на санкции Латвии, Литвы и Эстонии заявил, что эти страны получили команду так поступить.

Что происходит в Беларуси?

Выборы в Беларуси и реакция международного сообщества

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. В соответствии с утвержденными ЦИК результатами, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую — 10,12%. Лукашенко занимает эту должность с 1994 года.

Результаты выборов признали Китай и Россия. Председатель КНР Си Цзиньпин был первым, кто поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах. Также с переизбранием его поздравил президент РФ Владимир Путин. На днях Путин на Лукашенко встретились один на один в резиденции российского лидера в Сочи.

Также признали результаты выборов такие страны как Азербайджан, Армения, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Куба, Никарагуа, Молдавия, Сирия, Узбекистан, Таджикистан, Турция.

Одновременно ряд стран выступили заявлениями о необходимости проведения новых выборов в стране или же прямо заявили, что не признают Лукашенко законно избранным президентом страны.

Так 10 августа министр иностранных дел стран Люблинского треугольника (Украина, Польша и Литва) выступили с совместным заявлением по поводу протестов в Беларуси. Министры выразили обеспокоенность эскалацией ситуации в Беларуси и призвали власти воздержаться от применения силы, освободить всех задержанных минувшей ночью.

В тот же день МИД Чехии заявил, что выборы “нельзя назвать свободными и демократическими”.

11 августа Европейский Союз официально заявил, что “выборы не были ни свободными, ни справедливыми”. ЕС осудил насилие по отношению к протестующим и предупредил власти Беларуси о возможных санкциях. Украина поддержала эту позицию. 15 сентября глава дипломатии ЕС Жосеп Боррель официально объявил, что блок считает, что выборы были сфальсифицированы. Он заявил: “Мы не признаем Лукашенко законным президентом Беларуси”.

10 сентября парламент Литвы официально назвал Светлану Тихановскую законным президентом Беларуси, а Координационный совет оппозиции — “единственными законными представителями белорусского народа”.

23 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеру Беларуси Александру Лукашенко стоило бы в сложившейся ситуации, провести повторные президентские выборы.

13 августа государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что “и ЕС, и США разделяют одинаковое беспокойство относительно того, что произошло и происходит в Беларуси”. 15 сентября сенаторы США подготовили текст постановления о признании выборов в Беларуси недействительными.

В тот же день премьер-министр Словении Янез Янша выступил за проведение новых президентских выборов в Беларуси.

14 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил с инициативой провести повторные выборы президента при участии международных наблюдателей. Сейм Польши признал выборы сфальсифицированными.

10 августа правительство Германии заявило, что во время голосования в Беларуси не придерживались даже минимальные стандарты проведения демократических выборов.

17 августа глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что Лондон не признает официальные результаты президентских выборов в Белоруссии.

18 августа министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна не признает результаты голосования и призывает к перевыборам.

Правительство Эстонии на заседании 18 Август приняло заявление по результатам президентских выборов в Беларуси. Власти страны не признали итоги выборов и выступили за проведение новых.

Протесты

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко.

Президентские выборы состоялись 9 августа. В тот же день вспыхнули протесты. В Министерстве внутренних дел Беларуси заявили, что 9 августа акции протеста прошли в 33 городах, задержаны были около 3000 человек, ранено 89 человек.

На второй день протестов СМИ сообщали о силовом разгоне мирных протестующих с помощью световых и шумовых гранат, резиновых пуль и дубинок. 10 августа стало известно о первом погибшем участнике акции.

Во время акций протеста погибли по меньшей мере 3 человека. 15 августа в Минске состоялось прощание с Александром Тарайковским, который погиб во время протестов 10 августа на улице Притыцкого. Проститься с погибшим вышли тысячи людей.

18 августа стало известно о смерти еще одного протестующего. 19-летний Артем Паруков погиб, по версии правоохранителей, в результате наезда автомобиля на Партизанском проспекте в Минске. Близкие погибшего не верят в эту версию.

19 августа в военном госпитале Минска (Беларусь) умер 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов. В него стреляли силовики во время протестов.

Кроме того, эксперты Организации Объединенных Наций задокументировали более 400 обращений граждан, подвергшихся пыткам и истязаниям со стороны правоохранителей после задержания на акциях протеста.

13 сентября во время очередного воскресного марша против режима действующего президента Беларуси Александра Лукашенко силовики стреляли в воздух.

20 сентября для разгона протестующих силовики применили слезоточивый газ и стреляли в воздух, продолжились жесткие задержания людей. 

Действия оппозиции

14 августа, после объявления результатов президентских выборов в Беларуси, в соответствии с которыми якобы одержал победу Александр Лукашенко, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета. Его цель — “обеспечение трансфера власти”.

20 августа во Беларуси из-за создания Координационного совета сторонников оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской открыли дело о “захвате власти”.

7 сентября Координационный совет оппозиции Беларуси опубликовала обращение к официальной власти. Оппозиция требует от власти: немедленного расследования преступлений, совершенных в период с 9 августа в отношении участников мирных акций; публикации правдивой информации об итогах выборов президента; прекращения политических репрессий, а также отмены или пересмотра открытых уголовных дел.

В президиум КР вошли 7 человек. На сегодня шестеро из них арестованы или вынужденно покинувших страну. Павел Латушко, Ольга Ковалькова и Светлана Тихановская находятся в Варшаве. Иван Кравцов и Антон Родненков – в Киеве.

Марию Колесникову 7 сентября Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. 9 сентября стало известно, что Колесникова в СИЗО, ей предъявили подозрение по делу о захвате власти. Она передала в Следственный комитет Беларуси заявление о похищении силовиками и угрозы со стороны правоохранителей.

На свободе находится только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич. С 11 сентября дипломаты из стран Европы дежурят возле ее дома, чтобы защитить ее от возможного задержания.

Теги: Білорусь, протести, протесты, Беларусь, Александр Лукашенко, санкции, ЕС, Кипр

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