Об этом сообщает Бостонская спортивная ассоциация (BAA).
Марафон был запланирован на 20 апреля, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на 14 сентября.
Теперь организаторы приняли решение отменить марафон, сославшись на карантинные ограничения и медицинские рекомендации.
Всем участникам, которые были зарегистрированы, возместят полную стоимость их вступительного взноса.
“Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков”, – заявил генеральный директор BAA Том Грилк.
Вместо традиционного марафона планируют провести его “виртуальную альтернативу”. Участникам предложат пробежать 42 километра за 6 часов. После этого они должны будут предоставить организаторам подтверждение времени прохождения дистанции.
Участникам обещают памятные призы.
Что такое Бостонский марафон (Boston Marathon)
Этот марафон – один из шести марафонов-мэйджоров (World Marathon Majors), самых престижных забегов в мире.
Он считается самым старым, ведь проводится с 1897 года. Максимальное количество участников – 30 тысяч.
Регистрация на марафон проходит более чем за полгода до события – в сентябре. Чтобы попасть на марафон, необходимо подтвердить свои спортивные возможности – пробежать один из сертифицированных маршрутов на пять минут быстрее норматива. Или же можно выйти на старт, пожертвовав благотворительный взнос в размере 5 тысяч долларов.
- Украинка Татьяна Гринева, соучредитель Fitness Geek Camp и Kind Challenge, пробежала 42-километровый марафон вокруг своего дома в селе Гатное, что под Киевом.