Организаторы Бостонского марафона (США) объявили о решении отменить мероприятие впервые за 124 года его существования. Это связано с запретом на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Бостонская спортивная ассоциация (BAA).

Марафон был запланирован на 20 апреля, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли на 14 сентября.

Теперь организаторы приняли решение отменить марафон, сославшись на карантинные ограничения и медицинские рекомендации.

Всем участникам, которые были зарегистрированы, возместят полную стоимость их вступительного взноса.

“Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков”, – заявил генеральный директор BAA Том Грилк.

Вместо традиционного марафона планируют провести его “виртуальную альтернативу”. Участникам предложат пробежать 42 километра за 6 часов. После этого они должны будут предоставить организаторам подтверждение времени прохождения дистанции.

Участникам обещают памятные призы.

Что такое Бостонский марафон (Boston Marathon)

Этот марафон – один из шести марафонов-мэйджоров (World Marathon Majors), самых престижных забегов в мире.

Он считается самым старым, ведь проводится с 1897 года. Максимальное количество участников – 30 тысяч.

Регистрация на марафон проходит более чем за полгода до события – в сентябре. Чтобы попасть на марафон, необходимо подтвердить свои спортивные возможности – пробежать один из сертифицированных маршрутов на пять минут быстрее норматива. Или же можно выйти на старт, пожертвовав благотворительный взнос в размере 5 тысяч долларов.