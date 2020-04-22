Украинка Татьяна Гринева, соучредитель Fitness Geek Camp и Kind Challenge, пробежала 42-километровый марафон вокруг своего дома в селе Гатное, что под Киевом.

Об этом она рассказала в Facebook.

Спортсменка решила собрать миллион гривен на покупку средств защиты для врачей и автоматических гематологических анализаторов крови.

Один круг вокруг дома составляет 80 метров.

Татьяне понадобилось примерно четыре часа, чтобы пробежать 42 километра. Бежала она в прямом эфире.

Марафон сопровождала обширная развлекательная программа. Так, диджей Дария Коломиец играла сет, а писательница Екатерина Бабкина читала свои произведения.

По ссылке можно посмотреть, как все происходило.