Об этом она рассказала в Facebook.
Спортсменка решила собрать миллион гривен на покупку средств защиты для врачей и автоматических гематологических анализаторов крови.
Один круг вокруг дома составляет 80 метров.
Татьяне понадобилось примерно четыре часа, чтобы пробежать 42 километра. Бежала она в прямом эфире.
Марафон сопровождала обширная развлекательная программа. Так, диджей Дария Коломиец играла сет, а писательница Екатерина Бабкина читала свои произведения.
По ссылке можно посмотреть, как все происходило.
- Ранее сообщалось, что ветеран Второй мировой войны Том Мур собрал 2,9 млн долларов для Национальной службы здравоохранения Великобритании для борьбы с пандемией.