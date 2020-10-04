Европейский Союз и Великобритания договорились о новом раунде переговоров об условиях торговли после Brexit. Переговоры пройдут на следующей неделе.

Об этом сообщает Reuters.

При этом в Евросоюзе настаивают, что соглашение должно быть подписано до конца месяца.

Там считают, что должно остаться достаточно времени для ратификации странами сообщества, которая продлится до конца года.

Британия и ЕС договорились о новых переговорах во время телефонного разговора премьер-министра Британии Бориса Джонсона и главы Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Обе стороны уверены, что в последние недели был достигнут прогресс по условиям торгового соглашения, однако остались существенные пробелы – например, в сферах рыболовства, равных правил и управления.

Фон дер Ляйен и Джонсон поручили своим представителям на переговорах по Brexit Мишелю Барнье и Дэвиду Фросту интенсивно работать, чтобы попытаться заполнить пробелы и достичь консенсуса.