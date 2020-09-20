Правительство Великобритании заявило, что граждане, которые откажутся от самоизоляции, будут грозить штрафы от 1 до 10 тыс. фунтов стерлингов (от 36 тыс. грн до 363 тыс. грн).

Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает британская телерадиокомпания BBC.

Согласно законодательству люди с положительным результатом теста на коронавирус обязаны самоизолироваться.

Новые штрафы вступят в силу с 28 сентября.

Новые меры, одобренные правительством, также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов для лиц с низкими доходами и штраф для работодателей, которые наказывают тех, кто обязан самоизолироваться.

Что касается размеров штрафов, то за первое нарушение придется заплатить одну тысячу фунтов, а затем до 10 000 фунтов стерлингов при повторном нарушении и при “наиболее вопиющих нарушениях”. До сих пор были лишь рекомендации относительно самоизоляции.

Объявляя о новых правилах для Англии, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что лучший способ бороться с вирусом – это следовать правилам.