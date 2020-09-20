Об этом заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает британская телерадиокомпания BBC.
Согласно законодательству люди с положительным результатом теста на коронавирус обязаны самоизолироваться.
Новые штрафы вступят в силу с 28 сентября.
Новые меры, одобренные правительством, также включают единовременную выплату поддержки в размере 500 фунтов стерлингов для лиц с низкими доходами и штраф для работодателей, которые наказывают тех, кто обязан самоизолироваться.
Что касается размеров штрафов, то за первое нарушение придется заплатить одну тысячу фунтов, а затем до 10 000 фунтов стерлингов при повторном нарушении и при “наиболее вопиющих нарушениях”. До сих пор были лишь рекомендации относительно самоизоляции.
Объявляя о новых правилах для Англии, премьер-министр Борис Джонсон сказал, что лучший способ бороться с вирусом – это следовать правилам.
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