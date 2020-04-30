Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур, который собрал 30 миллионов фунтов для медиков, на свой 100-летний юбилей получил военное звание полковника.

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Уточняется, что ветеран Второй мировой имел военное звание капитана.

Том Мур был удостоен звания полковника на свой 100-летний юбилей в качестве признания его усилий, благодаря которым удалось собрать около 30 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом.

Также ветерана поздравили с днем рождения почетным облетом двух британских военных самолетов Второй мировой Hurricane и Spitfire над его домом.

Сам британец назвал невероятным то, что он преодолел отметку в 100 лет.

“Но еще невероятней, что я встречаю эту дату с таким количеством доброжелателей”, – сказал он.

На юбилей доброжелатели прислали ему более 125 000 открыток с поздравлениями.

Том Мур известен тем, что решил собрать деньги для медиков NHS, которые работают в условиях эпидемии коронавируса.

Он решил обойти свой 25-метровый сад сто раз и собрать 1000 фунтов. Но ему удалось собрать в 70 раз больше в первые же сутки. Тогда Мур расширил сбор, поставив цель в 1 млн фунтов.

По состоянию на 14 апреля капитан Мур смог собрать уже 2,35 млн фунтов (2,9 млн долларов) благодаря 115 тысячам благотворителей.