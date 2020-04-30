Об этом сообщает британское издание The Guardian.
Уточняется, что ветеран Второй мировой имел военное звание капитана.
Том Мур был удостоен звания полковника на свой 100-летний юбилей в качестве признания его усилий, благодаря которым удалось собрать около 30 миллионов фунтов на борьбу с коронавирусом.
Также ветерана поздравили с днем рождения почетным облетом двух британских военных самолетов Второй мировой Hurricane и Spitfire над его домом.
Сам британец назвал невероятным то, что он преодолел отметку в 100 лет.
“Но еще невероятней, что я встречаю эту дату с таким количеством доброжелателей”, – сказал он.
На юбилей доброжелатели прислали ему более 125 000 открыток с поздравлениями.
Том Мур известен тем, что решил собрать деньги для медиков NHS, которые работают в условиях эпидемии коронавируса.
Он решил обойти свой 25-метровый сад сто раз и собрать 1000 фунтов. Но ему удалось собрать в 70 раз больше в первые же сутки. Тогда Мур расширил сбор, поставив цель в 1 млн фунтов.
По состоянию на 14 апреля капитан Мур смог собрать уже 2,35 млн фунтов (2,9 млн долларов) благодаря 115 тысячам благотворителей.
- По состоянию на 30 апреля пожертвования превысили 31 млн фунтов.