Правительство Великобритании планирует продлить общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19 еще на три недели.

Об этом пишет местное издание Independent.

О таком решении сегодня сообщит министр иностранных дел Доминик Рааб, исполняющий обязанности премьер-министра Бориса Джонсона, пока тот восстанавливается после коронавируса. Продление планируют обсудить на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra.

Такое решение обусловлено тем, что количество случаев заражения и смертей от COVID-19 не уменьшается.

Лейбористы заявили, что поддержат продление мер карантина, но призвали правительство опубликовать стратегию выхода.

Согласно данным карты распространения коронавируса от университета имени Джона Хопкинса, по состоянию на 16 апреля в Британии 99,5 тысяч лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них в почти 13 тысячах случаев заражение привело к летальному исходу. Вылечились от коронавируса 370 граждан.