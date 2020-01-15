Об этом на своей странице в Twitter написал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
“Сегодня Еврокомиссия решила просить Суд ЕС о введении временных мер для правительства Польши – приостановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Мы по-прежнему готовы вести с Польшей конструктивный диалог, основанный на справедливости и уважении”, – пишет он.
При этом вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова объяснила, что ходатайство представляет собой часть санкционной процедуры по отношению к Польше за судебную реформу.
Напомним, что Сенат Польши поддержал спорные законы, направленные на реформирование судебной системы, – о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства. Сенат одобрил их без поправок, которые ранее предлагали представители оппозиционных партий.
- 20 июля 2017 года в ряде городов Польши состоялись акции протеста в связи с принятием Сеймом страны законопроекта о проведении судебной реформы.
- 15 июля Сенат Польши принял законопроект, согласно которому Верховный суд страны должен подчиняться Министерству юстиции. Так, глава Минюста сможет самостоятельно назначать председателей апелляционных и окружных судов, без консультаций с представителями органов правосудия. Также закон предоставляет депутатам роль в выборе членов Национального судебного совета – органа, который назначает судей.