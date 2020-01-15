Европейская комиссия просит Суд Европейского Союза ввести меры по отношению к Польше за ее судебную реформу.

Об этом на своей странице в Twitter написал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

“Сегодня Еврокомиссия решила просить Суд ЕС о введении временных мер для правительства Польши – приостановить деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Мы по-прежнему готовы вести с Польшей конструктивный диалог, основанный на справедливости и уважении”, – пишет он.

При этом вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова объяснила, что ходатайство представляет собой часть санкционной процедуры по отношению к Польше за судебную реформу.

Напомним, что Сенат Польши поддержал спорные законы, направленные на реформирование судебной системы, – о Верховном суде и Государственном совете судопроизводства. Сенат одобрил их без поправок, которые ранее предлагали представители оппозиционных партий.