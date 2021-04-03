Жительница Великобритании Ребекка Робертс несколько лет боролась с бесплодием, а потом забеременела двойней. Однако дети зачаты с перерывом в несколько недель.

Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что 38-летняя Ребекка уже и не надеялась забеременеть. Вместе со своим мужем Рисом Вивером она обратилась за помощью в клинику. Врачи посоветовали препарат, который помогает забеременеть во время овуляции.

Чудо, на которое пара ждала долгие годы, произошло. Женщина обнаружила, что беременна, но все еще продолжала принимать препарат.

На 7 и 10 неделе беременности скрининг подтвердил, что женщина вынашивает ребенка. Однако уже через две недели врач увидел еще один плод. Его зачали уже во время беременности.

“Я была так поражена, все казалось нереальным. Хорошо, что я лежала на диване, иначе я бы потеряла сознание на полу. Я чувствовала себя счастливой, но одновременно шокированной”, ㅡ рассказала женщина.

17 сентября Ребекка стала мамой близнецов: мальчика Ноя и девочки Розали. Девочка весила вдвое меньше своего брата, поскольку у нее было меньше времени на развитие.

Новорожденные некоторое время находились в отделении интенсивной терапии, но Розали пришлось оставаться там дольше.

Врачи говорят, что случай Ребекки редкий, но не единственный. Процесс двойного зачатия связывают с суперфетацией, когда у млекопитающих происходит одновременное возникновение более чем одной стадии развития плода.

Счастливая мама считает себя 14 женщиной в мире, которой удалось зачать ребенка, будучи уже беременной.