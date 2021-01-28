Об этом сообщается на сайте дворца.
Сотрудник будет участвовать во внутренних коммуникациях, включая ежегодные мероприятия, брифинги и разовые кампании, а также развивать “внешнее присутствие (двора) в интернете и социальных сетях”. От кандидатов ожидается владение цифровыми технологиями, умение фотографировать и работать с редактором соцсетей.
“Поскольку мы смотрим в будущее, более гибкие методы работы, вероятно, сохранятся и после пандемии, что сделает вашу роль ключевой в нашем будущем”, — отмечается в объявлении.
Заявки принимаются до 7 февраля. Зарплата составляет £30 тыс. в год.
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