Букингемский дворец ищет менеджера, который будет вести и развивать внутренние и внешние соцсети королевского двора.

Об этом сообщается на сайте дворца.

Сотрудник будет участвовать во внутренних коммуникациях, включая ежегодные мероприятия, брифинги и разовые кампании, а также развивать “внешнее присутствие (двора) в интернете и социальных сетях”. От кандидатов ожидается владение цифровыми технологиями, умение фотографировать и работать с редактором соцсетей.

“Поскольку мы смотрим в будущее, более гибкие методы работы, вероятно, сохранятся и после пандемии, что сделает вашу роль ключевой в нашем будущем”, — отмечается в объявлении.

Заявки принимаются до 7 февраля. Зарплата составляет £30 тыс. в год.