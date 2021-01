#Буквы разобрались, в чем феномен GameStop.

Неожиданный успех

GameStop – это крупная розничная сеть по продаже игровых консолей, видеоигр и игровых аксессуаров для персональных компьютеров.

История этой компании началась в конце 90-х с маленькой фирмы Babbage’s. Позже эта фирма слилась с другими. Так образовалась компания GameStop.

Сейчас магазины GameStop функционируют в 17 странах мира. Однако эта компания никогда не привлекала крупных инвесторов, хотя и была довольно успешной в своей сфере.

Но в 2021 году GameStop сделала настоящий прорыв. Хотя нет, не так. Инвесторы-любители и Илон Маск спровоцировали взрыв фондового рынка. Так весь мир узнал о GameStop.

Чтобы понять масштабы ситуации вокруг GameStop, стоит отметить, что за развитием событий следит экономическая команда президента Байдена и министр финансов США Йеллен.

JUST IN: Jen Psaki on #GameStock stock activity: "Our economic team including Sec. Yellen and others are monitoring the situation. It’s a good reminder, though, that the stock market isn’t the only measure of the health of our economy." #GME pic.twitter.com/5hywniFVH8

Почему цена акций GameStop резко увеличилась?

Цена акций GameStop, которая еще во вторник была зафиксирована на уровне 147,98 долларов, уже превысила 300 долларов. Однако такие рекордные показатели не свидетельствуют об успешности и ценности компании. Ситуация скорее отражает войну между так называемыми “розничными инвесторами” (частными предпринимателями или обычными людьми) и институциональными инвесторами (крупные фирмы с Уолл-стрит).

Созданные любителями хедж-фонды, под видом профессионалов, делали ставку на акции GameStop, используя популярную технику торговли “короткие продажи”. То есть, происходит следующая ситуация: большая инвестиционная компания, такая как хедж-фонд, пытается заработать деньги, сделав ставку на то, что цена акций компании упадет.

Под прицелом любителей оказались и другие компании, в частности Blackberry, AMC и Nokia Oyjis, которые находятся в эпицентре битвы между хедж-фондами и крупными инвесторами. Свои действия такие инвесторы координировали на платформе Reddit.

Серьезный бой начался на прошлой неделе, когда r/WallStreetBets понял, что его пользователи, которые приобрели акции, эффективно контролировали предложения акций GameStop в обращении. Теперь банки должны приобрести эти акции, чтобы покрыть обязательства по короткой ставке, которую они сделали. Reddit-инвесторы отказываются продавать.

Что такое короткие продажи?

Ключевым элементом этой ситуации являются так называемые короткие продажи, когда хедж-фонд занимает акции компаний у других инвесторов в надежде, что их стоимость упадет.

Такой хедж-фонд продает эти акции на биржах, скажем, за 10 долларов, ждет, когда они упадут в цене до 5 долларов и скупает их обратно. Затем эти заемные акции возвращаются их владельцу, а фонд получает прибыль.

Один из пользователей Twitter опубликовал банальную, но очень точную схему “коротких продаж”.

“Группа обезьян” в этой ситуации – это хаотичная группа инвесторов, организованная в рамках субреддита r/WallStreetBets, которая насчитывает более 2 миллионов подписчиков. На прошлой неделе один из них понял, что GameStop находится в “отрицательной плавающей” позиции. Это означает, что количество “закрытых акций” – акций, предоставленных инвесторам взаймы, и которые должны вернуться обратно, – была больше, чем количество акций, доступных для торговли.

Это означает, что, чем дольше люди с r/WallStreetBets держат свои акции GameStop, тем выше становится их цена.

Влияет ли на ситуацию GameStop?

Нет, не влияет. Последний раз компания общалась с инвесторами 11 января, когда представила годовой отчет. Тогда же стало известно, что продажи упали на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

Однако в тот же день GameStop объявил, что Райан Коэн, известный инвестор, который прошлой осенью купил 10% акций компании, вошел в совет директоров вместе с двумя союзниками. Это вызвало начальный скачок в цене акций GameStop. Маленьким инвесторам это нравилось, они считали Коэна спасителем компании. Инвестиционные банки считали, что их коллеги-любители должны сделать соответствующие ставки.

Потери и прибыли

Во вторник акции GameStop были самыми продаваемыми ценными бумагами в мире. Однако инвесторы с Reddit как сумасшедшие скупают акции, задирая вверх цены и выжимая профессионалов.

В такой напряженной ситуации крупные биржевые инвесторы бросились на рынок в попытке снизить потери, но спрос спровоцировал более резкое повышение цены.

В один из таких хедж-фондов, Melvin Capital Management, по данным СМИ, пришлось вливать 2 млрд долларов, чтобы покрыть убытки после покупки акций Gamestop.

Однако часть инвесторов с Reddit не боится убытков, ведь почувствовала кровь.

В частности, аналитик Markets.com Нил Уилсон заявил, что из чатов в Reddit становится понятно, что бой трейдеров-любителей с профессионалами Уолл-стрит – это глубоко персональное дело.

В то же время WallStreetBets Redditors похвастались, что их кейсы стремительно выросли до семизначной суммы. Для реализации этих доходов, необходимо, чтобы кто-то ликвидировал свои акции. Однако инвесторы с Reddit держатся за свои акции и надеются увидеть, как курс взлетит до Луны, или до Марса.

Популярное приложение на фондовом рынке, которое позволяет трейдерам-любителям покупать эти акции без комиссии, Robinhood ввел новые ограничения к своему приложению, чтобы запретить пользователям покупать или торговать любыми популярными акциями Reddit r/WallStreetBets, в частности GameStop, AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Nokia и другими. Пользователям все еще будет разрешено закрыть имеющиеся позиции, но они не смогут приобрести больше акций.

Ожидаемо, это решение возмутило членов субреддита WallStreetBets. Модератор сообщества инвесторов-любителей отметил несправедливость того факта, что они ежедневно не могут делать новые инвестиции в акции, но традиционные фирмы все еще могут.

Individual investors are being stripped of their ability to trade on @RobinhoodApp

Meanwhile hedge funds and institutional investors can continue to trade as normal.

What do you call a market that removes retail investors ability to buy to save institutional investors shorts? https://t.co/G0hQFJDaG4

— wsb mod (@wsbmod) January 28, 2021