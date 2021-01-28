Инвесторы-любители взорвали американские фондовые рынки и утерли нос инвесторам профессионалам. В этой революции участвовали пользователи Reddit, других социальных сетей и даже Илон Маск.

#Буквы разобрались, в чем феномен GameStop.

Неожиданный успех

GameStop – это крупная розничная сеть по продаже игровых консолей, видеоигр и игровых аксессуаров для персональных компьютеров.

История этой компании началась в конце 90-х с маленькой фирмы Babbage’s. Позже эта фирма слилась с другими. Так образовалась компания GameStop.

Сейчас магазины GameStop функционируют в 17 странах мира. Однако эта компания никогда не привлекала крупных инвесторов, хотя и была довольно успешной в своей сфере.

Но в 2021 году GameStop сделала настоящий прорыв. Хотя нет, не так. Инвесторы-любители и Илон Маск спровоцировали взрыв фондового рынка. Так весь мир узнал о GameStop.

Чтобы понять масштабы ситуации вокруг GameStop, стоит отметить, что за развитием событий следит экономическая команда президента Байдена и министр финансов США Йеллен.

JUST IN: Jen Psaki on #GameStock stock activity: "Our economic team including Sec. Yellen and others are monitoring the situation. It’s a good reminder, though, that the stock market isn’t the only measure of the health of our economy." #GME pic.twitter.com/5hywniFVH8 — Forbes (@Forbes) January 27, 2021

Почему цена акций GameStop резко увеличилась?

Цена акций GameStop, которая еще во вторник была зафиксирована на уровне 147,98 долларов, уже превысила 300 долларов. Однако такие рекордные показатели не свидетельствуют об успешности и ценности компании. Ситуация скорее отражает войну между так называемыми “розничными инвесторами” (частными предпринимателями или обычными людьми) и институциональными инвесторами (крупные фирмы с Уолл-стрит).

Созданные любителями хедж-фонды, под видом профессионалов, делали ставку на акции GameStop, используя популярную технику торговли “короткие продажи”. То есть, происходит следующая ситуация: большая инвестиционная компания, такая как хедж-фонд, пытается заработать деньги, сделав ставку на то, что цена акций компании упадет.

Под прицелом любителей оказались и другие компании, в частности Blackberry, AMC и Nokia Oyjis, которые находятся в эпицентре битвы между хедж-фондами и крупными инвесторами. Свои действия такие инвесторы координировали на платформе Reddit.

Серьезный бой начался на прошлой неделе, когда r/WallStreetBets понял, что его пользователи, которые приобрели акции, эффективно контролировали предложения акций GameStop в обращении. Теперь банки должны приобрести эти акции, чтобы покрыть обязательства по короткой ставке, которую они сделали. Reddit-инвесторы отказываются продавать.

Что такое короткие продажи?

Ключевым элементом этой ситуации являются так называемые короткие продажи, когда хедж-фонд занимает акции компаний у других инвесторов в надежде, что их стоимость упадет.

Такой хедж-фонд продает эти акции на биржах, скажем, за 10 долларов, ждет, когда они упадут в цене до 5 долларов и скупает их обратно. Затем эти заемные акции возвращаются их владельцу, а фонд получает прибыль.

Один из пользователей Twitter опубликовал банальную, но очень точную схему “коротких продаж”.

$GME Short squeeze explained nicely:

Snake – Melvin Capital & Citron

Apes – Retail Investors Credit @ the group pic.twitter.com/0vyyg9lsnJ — Tashi Tsenkyap (@tashitsenkyap) January 26, 2021

“Группа обезьян” в этой ситуации – это хаотичная группа инвесторов, организованная в рамках субреддита r/WallStreetBets, которая насчитывает более 2 миллионов подписчиков. На прошлой неделе один из них понял, что GameStop находится в “отрицательной плавающей” позиции. Это означает, что количество “закрытых акций” – акций, предоставленных инвесторам взаймы, и которые должны вернуться обратно, – была больше, чем количество акций, доступных для торговли.

Это означает, что, чем дольше люди с r/WallStreetBets держат свои акции GameStop, тем выше становится их цена.

Влияет ли на ситуацию GameStop?

Нет, не влияет. Последний раз компания общалась с инвесторами 11 января, когда представила годовой отчет. Тогда же стало известно, что продажи упали на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

Однако в тот же день GameStop объявил, что Райан Коэн, известный инвестор, который прошлой осенью купил 10% акций компании, вошел в совет директоров вместе с двумя союзниками. Это вызвало начальный скачок в цене акций GameStop. Маленьким инвесторам это нравилось, они считали Коэна спасителем компании. Инвестиционные банки считали, что их коллеги-любители должны сделать соответствующие ставки.

Потери и прибыли

Во вторник акции GameStop были самыми продаваемыми ценными бумагами в мире. Однако инвесторы с Reddit как сумасшедшие скупают акции, задирая вверх цены и выжимая профессионалов.

В такой напряженной ситуации крупные биржевые инвесторы бросились на рынок в попытке снизить потери, но спрос спровоцировал более резкое повышение цены.

В один из таких хедж-фондов, Melvin Capital Management, по данным СМИ, пришлось вливать 2 млрд долларов, чтобы покрыть убытки после покупки акций Gamestop.

Однако часть инвесторов с Reddit не боится убытков, ведь почувствовала кровь.

В частности, аналитик Markets.com Нил Уилсон заявил, что из чатов в Reddit становится понятно, что бой трейдеров-любителей с профессионалами Уолл-стрит – это глубоко персональное дело.

“Они готовы во что бы то ни стало преодолеть Уолл-стрит, и они, судя по всему, ненавидят хедж-фонды. По крайней мере это следует из многочисленных оскорблений в чатах. Так что это – битва поколения, битва за перераспределение, за то, чтобы отнять у богатых и дать “бедным”, – сказал Уилсон.

В то же время WallStreetBets Redditors похвастались, что их кейсы стремительно выросли до семизначной суммы. Для реализации этих доходов, необходимо, чтобы кто-то ликвидировал свои акции. Однако инвесторы с Reddit держатся за свои акции и надеются увидеть, как курс взлетит до Луны, или до Марса.

Популярное приложение на фондовом рынке, которое позволяет трейдерам-любителям покупать эти акции без комиссии, Robinhood ввел новые ограничения к своему приложению, чтобы запретить пользователям покупать или торговать любыми популярными акциями Reddit r/WallStreetBets, в частности GameStop, AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Nokia и другими. Пользователям все еще будет разрешено закрыть имеющиеся позиции, но они не смогут приобрести больше акций.

“Мы постоянно контролируем рынки и вносим изменения, когда это необходимо. На фоне недавней волатильности мы ограничиваем транзакции для определенных ценных бумаг только для закрытия позиций, в частности GameStop, AMC, BlackBerry, Bed Bath & Beyond, Nokia. Мы также повысили требования к наценк4 на определенные ценные бумаги”, – сообщили в Robinhood.

Ожидаемо, это решение возмутило членов субреддита WallStreetBets. Модератор сообщества инвесторов-любителей отметил несправедливость того факта, что они ежедневно не могут делать новые инвестиции в акции, но традиционные фирмы все еще могут.

Individual investors are being stripped of their ability to trade on @RobinhoodApp Meanwhile hedge funds and institutional investors can continue to trade as normal. What do you call a market that removes retail investors ability to buy to save institutional investors shorts? https://t.co/G0hQFJDaG4 — wsb mod (@wsbmod) January 28, 2021

Шутка, которая стоила миллионы долларов

26 января CEO Tesla Маск в Twitter пошутил о GameStop, но его пост спровоцировал скачок цены акций.

Так, Маск поделился ссылкой на сообщество частных инвесторов на форуме Reddit. При этом Маск подписал его словом “Gamestonk”.

Однако Маск сделал отсылку к биржевому мему “Stonk”. Так в интернете высмеивают инвесторов и бизнесменов, которые делают сомнительные вложения в надежде заработать.

Bloomberg заявляет, что насмешки Маска еще больше разозлили инвесторов-любителей. После публикации акции GameStop выросли на 130%.

Как закончится эта война?

Институциональные инвесторы всегда готовы к рискам и финансовым потерям. Однако армия Reddit-инвесторов ведет себя по-другому.

Обычно цена акций достигала слишком высокого уровня, чтобы отказаться от попытки заработать еще больше. Но в итоге одни инвесторы заработают большие деньги, а другие столько же теряют. Тогда акции вернутся к более нормальному курсу и здоровой конкуренции.

Однако инвесторы-любители не собираются продавать свои акции. Более того, они напоминают о других торгах, которые тоже могут навредить хедж-фондам. Имеется в виду Blackberry, AMC и Nokia Oyjis.

If #Gamestop $GME runs tomorrow here is a list of other stocks being heavily shorted pic.twitter.com/Mcxb2QjshM — Esloh Trades (@eslohtrades) January 25, 2021

С точки зрения закона …

В информационном бюллетене Bloomberg во вторник Мэтт Левин заявил, что сомневается в законности ситуации.

“Это может быть незаконно во всех смыслах, но не очевидно, что это незаконно. Если Комиссия по ценным бумагам и биржам США будет расследовать ситуацию с WallStreetBets- это может стать основанием для выхода за рамки всех предыдущих дел”, – заявил Левин.

Однако пока о законности торгов инвесторы-любители не думают. Ситуация с GameStop стала настолько популярной, что в соцсетях ее не обсуждает разве что ленивый.

Hedge funds and private equity have destroyed every workplace I ever had, so I celebrate any time they are made to suffer. It should happen more often, and it’s ridiculous that their business practices are still legal https://t.co/0hQpTKDpes — Henry Gilbert (@hEnereyG) January 27, 2021

Для ветеранов биржи все это – яркий пример безумной спекулятивной торговли, которая неизменно заканчивается горечью и слезами.

Для регуляторов, которые обязаны следить за манипуляциями на рынке, это настоящая головная боль.

В то же время некоторые эксперты, в частности фондовый аналитик компании VanEck Джон Патрик, считают, что армия инвесторов Reddit олицетворяет собой сдвиг в отношениях нового поколения инвесторов и применения новых технологий.

Еще один известный аналитик игровой индустрии Майкл Пактер предостерег от продолжения торгов.

“Умные деньги уже поступили и, вероятно, ушли”, – сказал Пахтер.