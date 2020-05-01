Ряд бывших президентов и премьеров Польши в открытом письме заявили, что не будут голосовать на предстоящих президентских выборах, и призвали граждан поступить так же.

Об этом сообщает RMF 24.

Политики подчеркнули, что считают “псевдовыборами” назначенные на 10 мая президентские выборы в той форме, в которой они запланированы, и не будут участвовать в голосовании.

“Процедура голосования по почте в такой форме и в такое время, как предлагает правящая партия, является псевдовыборами. Мы не будем участвовать в них. Мы надеемся, что кандидаты и избиратели, которые разделяют наше беспокойство относительно демократического будущего Польши, поступят так же”, – отмечается в открытом письме.

В нем также говорится, что президентские выборы должны проходить в соответствии с положениями Конституции Польши и таким образом, чтобы не вызывать сомнений “относительно соблюдения принципов универсальности, равенства, секретности и честности”.

Политики напомнили, что польская Конституция оставляет возможность в случае введения чрезвычайного положения отложить выборы, обеспечивая преемственность власти. В письме подчеркивается, что эпидемия коронавируса является достаточным для этого основанием.

“Решение о проведении голосования по почте, на котором настаивала партия “Право и справедливость”, было принято вопреки Конституции и регламенту Сейма… Оно не гарантирует, что все избиратели получат избирательные бюллетени. Оно создает возможности для незаконного голосования от имени других. Оно не гарантирует тайну голосования. Оно лишает граждан возможности эффективно контролировать честность выборов”, – сказано в письме.

Политики добавили, что проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса создает угрозу для жизни и здоровья граждан.

Открытое письмо подписали: экс-президенты Польши Лех Валенса, Бронислав Коморовский, Александр Квасьневский, бывшие премьеры Марек Белька (2004—2005 гг.), Ян Кшиштоф Белецкий (с 4 января по 5 декабря 1991 года), Влодзимеж Цимошевич (1996 – 1997 гг.), Эва Копач (2014 – 2015 гг.), Казимеж Марцинкевич (2005 – 2006 гг.) и Лешек Миллер (2001 – 2004 гг.).

Письмо было опубликовано на сайте Форума гражданского развития (Civic Development Forum), который возглавляет Лешек Бальцерович.

Ранее к бойкоту президентских выборов 10 мая призывал бывший премьер-министр Польши и экс-президент Европейского совета Дональд Туск.

“Базовая человеческая порядочность не позволяет нам участвовать в том, что предлагается”, – заявил он в видеообращении.

По мнению Туска, правящая партия “Право и справедливость” должна разработать альтернативный план проведения выборов, который был бы “безопасным и принципиально справедливым”.

Oświadczenie w sprawie „wyborów” 10 maja.https://t.co/Gd3N7Oizwo — Donald Tusk (@donaldtusk) April 28, 2020

Тем временем кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии “Гражданская платформа” Малгожата Кидава-Блоньская заявила, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если голосование будет проходить по почте.

Ранее Сейм Польши одобрил предложение правящей партии “Право и справедливость” о проведении выборов президента страны в установленный законом срок (10 мая), несмотря на пандемию коронавируса. Голосование предлагается провести заочно – по почте. Представители власти настаивают, что это единственный возможный вариант провести выборы в период пандемии.

Предполагается, что голосование 10 мая будет проходить непрерывно с 6:00 утра до 20:00 вечера. В течение этого времени избиратели должны вбросить конверт (с карточкой для голосования и подписанной декларацией о личном и тайном голосовании) в специальный почтовый ящик по месту, где они внесены в список избирателей. Они смогут сделать это лично или при помощи другого человека.

После голосования Сейма законопроект, позволяющий провести голосование по почте, был направлен в Сенат (верхнюю палату парламента).