Соответствующее письмо, подписанное заместителем председателя СБУ Владимир Горбенко, опубликовали журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях”.
В письме на имя главы наблюдательного совета банка Шерон Иски Горбенко заявил, что координация работы в этом направлении является обязательной, и попросил руководство “ПриватБанка” впредь согласовывать свои действия с СБУ и ГПУ.
“Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведения банка до неплатежеспособности. Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительном согласовании исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от представления новых исков”, — говорится в письме.
Также Горбенко отмечает, что подача “ПриватБанком” исков в международные арбитражи может негативно сказаться на ходе расследований дел о преступлениях в банковской сфере.
“Подачи исков в международных арбитражей может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере”, — подчеркнул он.
Юристы отмечают, что полномочий выражать такую просьбу или требования у СБУ нет. Кроме того, по мнению юриста общественной организации “Центр противодействия коррупции” Елены Щербань, своими действиями Горбенко нарушает законодательство.
“Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. И вообще, такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию”, — подчеркнула она.
- 19 декабря стало известно, что “ПриватБанк” инициировал новое судебное разбирательство в Окружном суде Тель-Авива в Израиле против бывших владельцев банка и других ответчиков.
- Ранее Апелляционный суд Лондона обязал бывших владельцев “ПриватБанка” оплатить расходы финучреждения в сумме 10,9 млн фунтов стерлингов до 12 ноября 2019 года.
- 15 ноября Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие бывшие собственники “ПриватБанка” возместили финучреждению 10,9 млн фунтов стерлингов.