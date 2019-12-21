Служба безопасности Украины выразила недовольство тем, что "ПриватБанк" не согласовывает подачи исков против бывшего владельца банка Игоря Коломойского со спецслужбой.

Соответствующее письмо, подписанное заместителем председателя СБУ Владимир Горбенко, опубликовали журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях”.

В письме на имя главы наблюдательного совета банка Шерон Иски Горбенко заявил, что координация работы в этом направлении является обязательной, и попросил руководство “ПриватБанка” впредь согласовывать свои действия с СБУ и ГПУ.

“Установлено, что представители банковских учреждений инициируют иски в иностранных юрисдикциях и международных арбитражах по взысканию ущерба и привлечению к ответственности лиц, действия которых повлекли доведения банка до неплатежеспособности. Считаем необходимым обеспечить обязательную координацию исковой работы банковских учреждений в международных юрисдикциях со Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины и предварительном согласовании исков, подаваемых в суды за пределами территории Украины, с указанными органами. До такого предварительного согласования прошу воздержаться от представления новых исков”, — говорится в письме.

Также Горбенко отмечает, что подача “ПриватБанком” исков в международные арбитражи может негативно сказаться на ходе расследований дел о преступлениях в банковской сфере.

“Подачи исков в международных арбитражей может в определенных случаях негативно повлиять на осуществление досудебного расследования в уголовном производстве о совершении преступлений в банковской сфере”, — подчеркнул он.

Юристы отмечают, что полномочий выражать такую просьбу или требования у СБУ нет. Кроме того, по мнению юриста общественной организации “Центр противодействия коррупции” Елены Щербань, своими действиями Горбенко нарушает законодательство.

“Это письмо можно даже оценить как грубое вмешательство в деятельность субъекта хозяйствования и давление. И вообще, такая практика и требования со стороны службы нарушают действующее законодательство и Конституцию”, — подчеркнула она.