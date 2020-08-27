Служба безопасности Украины заблокировала деятельность масштабной финансовой пирамиды, организаторы которой присвоили более $250 миллионов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками “пирамиды” стали более 600 тысяч граждан.

Отмечается, что ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов. К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

По данным СБУ, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленное на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.