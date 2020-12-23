В Киеве сегодня с самого утра идет мокрый снег, из-за чего на автомагистралях столицы образовались пробки.

Об этом рассказывают #Буквы.

Движение Северным мостом, Южным мостом, мостом Метро, ​​мост Патона и Дарницком мосту затруднено в сторону правого берега.

ДТП фиксируются почти на всех крупных автодорогах: Набережном шоссе, проспекте Победы, улице Вадима Гетьмана, Оболонском проспекте, на окружной дороге.

Пробки наблюдаются на бульваре Тараса Шевченко, улице Сечевых Стрельцов, Бассейной, Владимирском спуске, на Крещатике, Европейской площади, Михаила Грушевского, Набережно-Крещатицкая, Бориса Гринченко.

На левом берегу едва движется поток на Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе, проспекте Бажана и проспекте Романа Шухевича.