Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В частности, церемония награждения состоится 3 мая в 19:00.

“Уже четвертый год подряд Украинская киноакадемия отмечает лучших в украинской киноиндустрии. И с каждым годом все тяжелее выбор становится перед киноакадемиками – кто на этот раз получит “Золотую Дзигу”? Все больше фильмов подают заявки на участие, все выше является их качество, все сложнее выделить лучших. Но 404 профессионала уже сделали выбор, а мы готовы объявить его всей стране 3 мая во время онлайн-трансляции!” – говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году церемония вручения кинопремии “Золотая Юла” будет максимально открытой и доступной для каждого: зрителей ждет насыщенная интерактивная программа.

Организаторы добавили, что в этом году премия вручается в 23 номинациях. Среди них – 2 новые. В частности, теперь в рамках Национальной кинопремии “Золотая Дзига” основана премия “Открытие года”.

Больше всего номинаций получила драма “Домой” – фильм претендует на награду в 11 категориях. У комедии “Мои мысли тихие” 9 номинаций, у “Гуцулки Ксении” – 9, “Вулкан” – 8, “Захар Беркут” – 7.