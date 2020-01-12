Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

“С момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14300 пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов”, – говорится в сообщении.

Всего за время работы чат-бота пользователи прислали на проверку: 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram, а также 811 адресов веб-сайтов.

Отмечается, что в настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть “наркомагазинов”, работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.