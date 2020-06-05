Об этом рассказал премьер Чехии Андрей Бабиш, сообщило чешское издание Novinky.
“Данные Службы безопасности показывают, что весь скандал возник в результате внутренней борьбы в посольстве РФ в Праге, когда один из них направил в Службу целевую информацию о запланированных нападениях на чешских политиков”, – сказал он.
По словам главы правительства Чехии, данные события ухудшают отношения между Чехией и Россией.
“Министерство иностранных дел попыталось решить эту неприятную ситуацию незаметно и дипломатично. В конце концов это стало невозможно. Подход Российской Федерации не оставляет нам другого выбора, кроме как выслать дипломатических представителей”, – уточнил политик.
Напомним, что скандал начался из-за обнародовании информации о прилете в Прагу дипломата, аккредитованного при российском посольстве, который якобы имел с собой яд рицин.
- Мэру Праги, который инициировал снос в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу, выделили охрану из-за вероятной угрозы со стороны России.