Правительство Чехии решило выслать двух российских дипломатов, причастных к скандалу с угрозами отравления чешских политиков.

Об этом рассказал премьер Чехии Андрей Бабиш, сообщило чешское издание Novinky.

“Данные Службы безопасности показывают, что весь скандал возник в результате внутренней борьбы в посольстве РФ в Праге, когда один из них направил в Службу целевую информацию о запланированных нападениях на чешских политиков”, – сказал он.

По словам главы правительства Чехии, данные события ухудшают отношения между Чехией и Россией.

“Министерство иностранных дел попыталось решить эту неприятную ситуацию незаметно и дипломатично. В конце концов это стало невозможно. Подход Российской Федерации не оставляет нам другого выбора, кроме как выслать дипломатических представителей”, – уточнил политик.

Напомним, что скандал начался из-за обнародовании информации о прилете в Прагу дипломата, аккредитованного при российском посольстве, который якобы имел с собой яд рицин.