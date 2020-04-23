Мэру Праги, который инициировал снос в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу выделили охрану якобы из-за угрозы со стороны России.

Об этом сообщает чешское издание Respekt.

Уточняется, что охрана была выделена мэру Праги Зденеку Гржибе, а также старостам двух районов чешской столицы Ондржею Коларже и Павлу Новотному.

При этом отмечается, что поводом для выделения охраны стало заявление министра обороны России Сергея Шойгу о том, что чешские чиновники якобы “должны понести ответственность” за то, что памятник Коневу снесли.

По информации журналистов, чешскими спецслужбами также было отслежено прибытие в Прагу российского гражданина, представляющего опасность для местных чиновников, которых Москва обвиняет в “вандализме”.

СПРАВКА. Конев Иван Степанович – советский военачальник, маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Главнокомандующий объединенными вооруженными силами стран Варшавского Договора.

Отношение к маршалу Коневу в современной Европе неоднозначно. В Венгрии его считают убежденным сталинистом, который не поколебался выполнить приказ об оккупации Венгерского государства 1956. Также Польша не воспринимает Конева как героя – в 1992 его мемориальная скульптура в Кракове была демонтирована, поскольку символизировала советскую оккупацию страны.