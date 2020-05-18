Ежегодный чемпионат по триатлону Ironman перенесен на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщается на сайте чемпионата.

Накануне организаторы мероприятия объявили, что в связи с текущей политикой правительства Гавайских островов и международными ограничениями, связанными с пересечением границ в условиях пандемии, чемпионат IRONMAN будет перенесен на следующий год.

“Чемпионат мира IRONMAN 2020 года в Кайлуа-Кона, Гавайи, первоначально запланированный на 10 октября 2020 года, будет перенесен на 6 февраля 2021 года. […] Основываясь на информации, которую мы имеем на сегодняшний день, провести по-настоящему конкурентоспособный чемпионат мира и установить график, который дает нашим спортсменам и сообществу как можно больше времени на подготовку, не представляется возможным. Чемпионат мира IRONMAN 2020 не может пройти так, как планировалось изначально”, — отметили организаторы мероприятия.

Также было перенесено проведение второй части чемпионата (IRONMAN 70.3), которая должны была состояться 28-29 ноября 2020 года в Таупо, Новой Зеландии. Новая дата проведения мероприятия еще не назначена.

“Мы продолжаем усердно работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы назначить новую дату гонки в начале 2021 года. Обновленная информация о решении будет предоставлена в ближайшее время”, — подчеркнули в Ironman.

Отмечается, что спортсмены, которые уже прошли квалификацию и зарегистрировались на гонку в октябре 2020 года, смогут принять участие в чемпионате, который пройдет в октябрь 2021.