Об этом он рассказал выступая с лекцией во Львовской политехнике.
По его словам, причина в том, что количество трудоспособного населения уменьшается.
“Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом … Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население … Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через 15 лет. Это обычная математика и экономическая демография “, – заявил он.
Он добавил, что из-за демографической ситуации в будущем один работник должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров, что практически невозможно.
В связи с этим, по словам Шмыгаля, в Украине необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к имеющейся. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году.
“Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста”, – резюмировал Шмыгаль.
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- В Украине с 1 сентября вырос размер минимальной заработной платы и пенсий. Так, минимальная зарплата выросла до 5 тысяч гривен в месяц. минимальный размер пенсии для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, вырастет с 1889,20 грн до 2000 грн.