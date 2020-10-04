Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет.

Об этом он рассказал выступая с лекцией во Львовской политехнике.

По его словам, причина в том, что количество трудоспособного населения уменьшается.

“Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом … Украина как часть старой Европы не воспроизводит свое население … Мы не сможем платить пенсии будущим пенсионерам через 15 лет. Это обычная математика и экономическая демография “, – заявил он.

Он добавил, что из-за демографической ситуации в будущем один работник должен будет своими налогами содержать двух пенсионеров, что практически невозможно.

В связи с этим, по словам Шмыгаля, в Украине необходимо вводить накопительную пенсионную систему в дополнение к имеющейся. Еще один вид пенсионных отчислений хотят ввести в 2021 году.

“Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста”, – резюмировал Шмыгаль.

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