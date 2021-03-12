Об этом сообщают #Буквы.

Сегодня в столице -2 и обильный снегопад, продолжающийся с самого утра, и, по прогнозам, прекратится только ночью.

Из-за непогоды ситуация на дорогах ухудшилась. Центр города стоит в пробках.

Метели сказались и на движении по мосту Метро, мосту Патона и Дарницкому мосту. Левый берег также скован пробками.

В связи с ухудшением погодных условий с 17:00 ограничили въезд в город крупногабаритных транспортных средств.

Городские власти просят киевлян за возможности оставаться дома в период осложнения погодных условий. Водителей просят не пользоваться личным авто во время снегопада, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

“Машины, мешающие работе спецтехники, будут эвакуированы”, — предупредили в КГГА.