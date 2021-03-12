Сегодня в Украине будет прохладно: прогнозируются дожди и снегопады.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Ночью в западных областях, днем в Украине, кроме восточных и юго-восточных областей, мокрый снег, днем на западе с дождем.

На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер южный, 7-12 м/с, ночью в западной части, утром и днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью прогнозируется 4-9°С, на Левобережье 10-15°С мороза, в западных областях около 0°С; днем температура будет колебаться на уровне от 3°С мороза до 2°С тепла, на западе страны и Одесской области 3-8°С тепла.

В Карпатах ночью значений, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, метель; температура ночью 4-9°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.