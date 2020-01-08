Об этом сообщила пресс служба операции Объединенных сил.
Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.
Подчеркивается, что в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
- Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала у боевиков на временно оккупированной территории Луганской области вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.