Сегодня, 8 января, из-за обстрелов боевиков на Донбассе ранения получили два украинских защитника.

Об этом сообщила пресс служба операции Объединенных сил.

Так, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный с общим расходом 42 мин калибра 120 мм.

Подчеркивается, что в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.