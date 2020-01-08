Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В отчете ОБСЕ отмечалось, что вооружение было зафиксировано 4 января на полигоне около населенного пункта Миусинск. В частности, с помощью беспилотника удалось зафиксировать семь единиц реактивных систем залпового огня.

В тот же день наблюдатели зафиксировали вооружение за линией разведения, которое боевики доставили из укрытий. Это 40 гаубиц и 13 танков.

“Украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон отмечает, что своими действиями вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности”, – заявили в ведомстве.