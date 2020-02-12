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Из-за пожаров в Австралии в срочной помощи нуждаются более ста видов животных

Из-за масштабных лесных пожаров в Австралии в срочной помощи нуждаются 113 видов животных.

Среда, 12 февраля 2020, 12:36

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Правительство заявило, что полного исчезновения какого-либо вида не зафиксировано.

Тем не менее, по данным экспертов по дикой природе, срочной помощи требуют 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб.

Отмечается, что все они потеряли по крайней мере 30% их среды обитания.

Эксперты считают, что коала и валлаби, а также некоторые виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.

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  • Ранее Служба национальных парков и дикой природы штата Новый Южный Уэльс (Австралия) сбросила тысячи килограммов овощей, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных.

 

Теги: защита животных, Австралия, пожар

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