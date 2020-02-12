Из-за пожаров в Австралии в срочной помощи нуждаются более ста видов животных

Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.
Правительство заявило, что полного исчезновения какого-либо вида не зафиксировано.
Тем не менее, по данным экспертов по дикой природе, срочной помощи требуют 13 видов птиц, 20 видов рептилий, пять беспозвоночных, 19 млекопитающих, 22 вида раков и 17 видов рыб.
Отмечается, что все они потеряли по крайней мере 30% их среды обитания.
Эксперты считают, что коала и валлаби, а также некоторые виды птиц, рыб и лягушек являются одними из тех, кто нуждается в наибольшей помощи.
- Ранее Служба национальных парков и дикой природы штата Новый Южный Уэльс (Австралия) сбросила тысячи килограммов овощей, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных.