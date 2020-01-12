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Пожары в Австралии: власти сбросили тысячи овощей, чтобы накормить пострадавших животных

Служба национальных парков и дикой природы штата Новый Южный Уэльс (Австралия) сбросила тысячи килограммов овощей, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных.

Воскресенье, 12 января 2020, 14:42

Фото: dailymail.co.uk

Об этом пишет местное издание New Zealand Herald.

Отмечается, что из-за лесных пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных. Всемирный фонд природы определил, что скальные валлаби больше остальных подвержены риску из-за разрушения их среды обитания.

Фото: dailymail.co.uk


Напомним, сейчас в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. В воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.

Теги: пожары, Австралия, , овощи

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