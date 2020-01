Пожары в Австралии: власти сбросили тысячи овощей, чтобы накормить пострадавших животных

Об этом пишет местное издание New Zealand Herald.

Отмечается, что из-за лесных пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных. Всемирный фонд природы определил, что скальные валлаби больше остальных подвержены риску из-за разрушения их среды обитания.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11 января 2020 г.