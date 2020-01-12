Пожары в Австралии: власти сбросили тысячи овощей, чтобы накормить пострадавших животных

Об этом пишет местное издание New Zealand Herald.
Отмечается, что из-за лесных пожаров в Австралии погибло около 1,25 миллиарда животных. Всемирный фонд природы определил, что скальные валлаби больше остальных подвержены риску из-за разрушения их среды обитания.
Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei
— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11 января 2020 г.
One happy customer 🦘🥕🥕🥕🥕#operationrockwallaby #AustralianFires pic.twitter.com/wtzMgeaX6D
— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) 11 января 2020 г.
Напомним, сейчас в Австралии пошли дожди, температура упала, но власти предупреждают, что угроза пожаров все еще сохраняется. В воскресенье, 5 января, австралийские власти приступили к оценке ущерба от лесных пожаров.
- За 48 часов для пожарных служб Австралии в Новом Южном Уэльсе собрали более 20 миллионов австралийских долларов (13 миллионов долларов США). Еще 700 тысяч были собраны 20-летней моделью, которая отправляла обнаженные фото всем, кто пожертвует благотворительным фондам от $10.
- Правительство Украины предложило властям Австралии направить на помощь с ликвидацией лесных пожаров 200 подготовленных спасателей.
- 7 января количество жертв лесных пожаров на территории Австралии возросло до 25 человек.