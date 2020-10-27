Из-а=за пронумерованных бюллетеней, что делает невозможным тайное голосование, партия "За майбутне" просит ЦИК признать местные выборы в Броварах недействительными и назначить новые.

Об этом в Facebook написал Павел Ризаненко, депутат Верховной Рады Украины VII и VIII созывов.

“Вчера (26 октября) в Броварскую ТИК поступили акты от кандидатов в депутаты от партии “Голос” о нарушениях избирательного законодательства в части системного нарушения тайны голосования в связи с изготовлением бюллетеней, которые делали невозможным секретность голосования. Сегодня же в ЦИК поступила жалоба от областной организации партии “За майбутне” с требованием к ЦИК обязать Броварскую ТИК признать выборы Броварского городского головы и депутатов Броварского городского совета такими, которые не состоялись и назначить повторные выборы на основании системного нарушения тайны голосования. О рассмотрении жалобы пока еще ничего неизвестно , – отметил Ризаненко.

По состоянию на утро 27 октября сдавать протоколы приехало 12 УИК из 48.

Из этих 12-ти ТИК отправила протоколы на уточнение по 8-ми участкам, а именно: технические уточнения без изменения волеизъявления. Протоколы из трех УИК отправили на перерасчет (один – по областным выборам, один – по районным выборам и один – по всем четырем выборам).

“По оценке самих членов ТИК ситуация вызвана двумя факторами: новая и сложная для подсчета система выборов да еще и с 4-мя протоколами (на президентских выборах был один простой протокол, на парламентских было два простых проткоколы, на местных в 2015 было три простых протоколе) большинство членов УИК новые и не имеют соответствующего опыта работы”.