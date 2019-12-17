В результате столкновений под Верховной Радой Украины, где проходят четыре акции протеста, пострадали двое правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве.

“Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку”, – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате конфликта телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.