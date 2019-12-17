Об этом сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в городе Киеве.
“Сегодня, вопреки анонсированной организаторами мирной акции, отдельные участники мероприятий пытались установить на проезжей части на улице Грушевского военную палатку. Правоохранители остановили граждан и начали проводить с ними профилактическую беседу с целью недопущения совершения правонарушений, но митингующие начали с полицейскими потасовку, которая переросла в схватку”, – говорится в сообщении.
По предварительным данным, в результате конфликта телесные повреждения получили двое полицейских. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
По подозрению в совершении противоправных действий в территориальное управление полиции доставили одного активного участника инцидента. После выяснения всех обстоятельств его действиям будет дана правовая оценка.
- Под стенами Верховной Рады, где проходят четыре акции протеста произошли столкновения. Около полусотни агрессивных протестующих, которые одеты в одежду с эмблемами “Нацдружин”, “Нацкорпуса” или просто спортивной внешности попытались занести палатки в Парламент. Полиция заблокировала им проход, оцепив здание. Это спровоцировало агрессию со стороны некоторых людей, они принялись кидать в полицейских бутылки, палки, вести себя вызывающе, оскорбляли правоохранителей. В ответ полиция применила спецсредства: дубинки и слезоточивый газ.