Из-за теплой зимы в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах заснули только три косолапых из 32.

Об этом сообщили в Национальном природном парке “Синевир”.

“Зима – это период, когда все медведи, повинуясь природному инстинкту, должны залегать в спячку. Но в центре реабилитации бурых медведей уснули только трое косолапых”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной медвежьей бессонницы является недостаточно низкая температура воздуха. Настоящая зима в регионе продержалась только неделю в начале декабря.

За это время успели упасть в состояние анабиоза – зимний сон – три медведя: Беня, Дюри и Потапыч. Остальные – ждут морозов.

“Медведи из Реабилитационного центра НПП “Синевир” всю свою жизнь прожили в неволе, поэтому зимний сон для них явление неизвестное. Возвращение природных инстинктов и реабилитация психологического и физического состояния медведей – одна из основных задач центра, который был открыт в декабре 2011 года. Сейчас в центре живут 32 косолапые”, – отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что прошлой зимой в центре реабилитации уснула большая часть медведей. Это хороший показатель реабилитации животных. Продолжительность медвежьего сна ежегодно зависит от температурных колебаний зимой. В холодные зимы медведи спали до весны, а вследствие потепления зимой часто просыпались и выходили из берлог на некоторое время.