Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.
Около 500 местных жителей собрались на Центральной площади на мирную акцию протеста. Люди требуют от властей дать им возможность зарабатывать деньги, а детей – отправить на обучение в детсады и школы.
Участники акции протеста держат в руках плакаты “Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?”, “Дайте возможность детям учиться”, “Мы хотим заниматься спортом”, “Кто будет платить коммунальные услуги?” и тому подобное.
На пикете собрались фотографы, музыканты, представители ресторанного бизнеса, предприниматели с Калиновского рынка.
Фото: “Молодий буковинець”
Как сообщает телеканал UA:Буковина, на сегодняшней внеочередной сессии горсовет разрешил работу ресторанов, школ и общественного транспорта в “красной” зоне. Полиции рекомендовали не штрафовать предпринимателей. По проект решения проголосовали все депутаты, которые присутствовали на сессии.
В городе разрешено работать:
- общественному транспорту в режиме спецперевозок;
- вещевым рынкам, магазинам, торговым комплексам и кинотеатрам;
- заведениям питания, при условии, если в зале будет не более 20 человек и 10 квадратных метров площади на одного человека;
- садикам и учреждениям среднего и дошкольного образования.
Также в проект решения говорится о запрете работы развлекательных зон в торговых комплексах
Напомним, что с 24 августа Черновцы попали в “красной” зоны карантина.
- В Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование. Красную зону карантина расширили.
- Министерство охраны здоровья Украины обновило правила для обучения в школах с 1 сентября – во время эпидемии коронавируса COVID-19.