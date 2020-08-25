Сегодня утром жители города Черновцы вышли на пикет под мэрию из-за усиления карантина.

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua.

Около 500 местных жителей собрались на Центральной площади на мирную акцию протеста. Люди требуют от властей дать им возможность зарабатывать деньги, а детей – отправить на обучение в детсады и школы.

Участники акции протеста держат в руках плакаты “Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?”, “Дайте возможность детям учиться”, “Мы хотим заниматься спортом”, “Кто будет платить коммунальные услуги?” и тому подобное.

На пикете собрались фотографы, музыканты, представители ресторанного бизнеса, предприниматели с Калиновского рынка.

Фото: “Молодий буковинець”

Как сообщает телеканал UA:Буковина, на сегодняшней внеочередной сессии горсовет разрешил работу ресторанов, школ и общественного транспорта в “красной” зоне. Полиции рекомендовали не штрафовать предпринимателей. По проект решения проголосовали все депутаты, которые присутствовали на сессии.

В городе разрешено работать:

общественному транспорту в режиме спецперевозок;

вещевым рынкам, магазинам, торговым комплексам и кинотеатрам;

заведениям питания, при условии, если в зале будет не более 20 человек и 10 квадратных метров площади на одного человека;

садикам и учреждениям среднего и дошкольного образования.

Также в проект решения говорится о запрете работы развлекательных зон в торговых комплексах

Напомним, что с 24 августа Черновцы попали в “красной” зоны карантина.