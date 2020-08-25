Министерство охраны здоровья Украины обновило правила для обучения в школах с 1 сентября – во время эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Максим Степанов.

“У нас были обновлены рекомендации Всемирной организации здравоохранения. После обновления этих рекомендаций, пообщавшись с международными экспертами и педагогами, мы внесли определенные изменения в наши противоэпидемиологические мероприятия”, – отметил министр.

В частности, предусмотрены следующие правила обучения с 1 сентября:

• Для учащихся 1-4 классов передвижение в школах будут разрешать без использования масок или респираторов.

• В “оранжевых” зонах карантина педагогам рекомендуют носить защитные щитки, а в “желтых” и “зеленых” зонах – просто соблюдение социальной дистанции.

• Допуск учителей на работу может происходить только после проведения температурного скрининга.

• Если хотя бы один ученик заразится коронавирусом, то весь класс должен идти на самоизоляцию.

• Дозаторы и антисептики должны быть только на входе, а в дальнейшем ученики и преподаватели должны мыть руки после каждого урока.

Степанов анонсировали публикацию всех правил для обучения в школах уже сегодня на сайте ведомства.

(На видео – с 4:10)

В ранее утвержденных правилах говорилось, что все ученики во время передвижения по территории учебного заведения должны носить маски (на уроках можно находиться без них). Также маски были обязательными для учителей.