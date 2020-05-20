Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Черновицкой области нельзя смягчать карантинные ограничения с 22 мая.

Об этом министр рассказал на брифинге.

“На сегодняшний день в Черновицкой области у нас и большая заболеваемость, и большая загруженность коек. Они не перейдут на следующий этап, и мы будем работать над тем и надеяться, что к первому июня эта заболеваемость будет падать, и будут выздоравливать граждане, которые находятся в больницах”, – сказал Степанов.

По его словам, в других областях Украины эпидемическая ситуация позволяет начинать смягчение карантина уже с 22 мая.