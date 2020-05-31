Поздравления они опубликовали в Facebook.

“В эти выходные отмечают свои дни рождения два моих родных города. Первому исполняется 1538 лет. Второй – немного моложе. Ему 245. Это Киев и Кривой Рог. Возможно ли их сравнивать? Нет. Это все равно, что выбирать, кого ты любишь больше – маму или папу. В Кривом Роге я родился, а в Киеве окончательно стал именно тем, кем я есть. Кривой Рог подарил первых друзей и первую любовь. И все мы вместе оказались в Киеве, который сделал и дружбу, и любовь только крепче. В Кривом Роге родилась моя дочь. В Киеве родился мой сын”, – написал Зеленский.

Он напомнил, что в Кривом Роге, в ЗАГСе, дал обет верности своей жене. В Киеве, в Парламенте, присягнул на верность украинскому народу.

“Хочется пожелать Киеву и Кривому Рогу всегда быть здоровыми. Во всех смыслах этого слова. Быть здоровыми в вопросах комфорта, безопасности, уюта и досуга. Иметь крепкий иммунитет от “вируса плохих дорог”, держать дистанцию от пробок и хаотичной застройки. Регулярно получать витаминный заряд от ивентов, концертов, соревнований и масштабных инвестиций. Полной грудью дышать чистым воздухом. Быть, жить и цвести еще не одну тысячу лет!”

Первая леди Елена Зеленская также поздравила Киев с днем рождения.

“У меня есть друг. Мы с ним вместе уже почти двадцать лет. Для меня это – половина жизни. Для него – мгновение. Самый красивый из всех! Я видела многих, но всегда люблю возвращаться в него. Тот, кто с первого дня принял меня такой, как я есть, и подарил множество счастливых моментов … С Днем рождения тебя, дружище! Как тебя не любить, если ты мой?” – написала она.