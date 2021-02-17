Принц Филипп, 99-летний муж королевы Елизаветы II, был доставлен в лондонскую больницу после того, как почувствовал себя плохо.

Об этом сообщает CNN.

“Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский был доставлен в госпиталь короля Эдуарда VII в Лондоне во вторник вечером”, – говорится в сообщении Букингемского дворца.

Там добавили, что принц Филипп останется в больнице на несколько дней для наблюдения и отдыха.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил CNN, что герцог приехал в больницу на машине, без посторонней помощи. То есть это не было неотложной госпитализацией. Также отмечается, что его болезнь не связана с COVID-19.