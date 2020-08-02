Турист из Австрии сломал пальцы скульптуре при попытке сделать селфи в музее Антонио Кановы в итальянском городе Поссаньо.

Об этом сообщается в Facebook-странице музея.

В результате действий мужчины пострадал гипсовый слепок известной скульптуры Полины Бонапарт (одна из сестер французского императора Наполеона) работы итальянского скульптора Антонио Кановы.

Согласно сообщению музея, турист сел на экспонат ради фото, отломав тем самым два пальца ног у скульптуры. Поняв, что произошло, он бежал, никому ничего не сообщив.

О происшествии стало известно позже. Кадры, снятые камерами видеонаблюдения, переданы правоохранительным органам.

Скульптор Антонио Канова является представителем итальянского неоклассицизма, его считают одним из самых значительных итальянских мастеров своего времени. Мраморная скульптура Полины Бонапарт принесла ему наибольшую популярность.