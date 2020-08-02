Об этом проинформировали в пресс-службе полиции.
“В столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Труханов остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление. На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя”, – сказано в сообщении.
Злоумышленником оказался житель Киевской области, 1995 года рождения. Он ранее был судим за хулиганские действия.
Как отметили в полиции, мужчина объяснил свои действия тем, что “ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости”: он считает, “что они установлены незаконно”.
“Пьяному правонарушителю не понравилось оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, установленные рядом”, – говорится в сообщении.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
- 28 июля мэр столицы Виталий Кличко пришел на заседание Киевского городского совета на костылях. По словам Кличко, в минувшую субботу он сначала поиграл с сыновьями в футбол, а потом “гонял вандалов”, поэтому надорвал ахиллово сухожилие.
- 20-летний парень из Киевской области, который в ночь на 29 января оборвал LED-подсветку перил на Аллее художников, был привлечен к общественным работам и убирал туристические объекты и улицы столичного Подольского района.