Полиция Киева задержала вандала, разгромившего оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров. Ему грозит до 5 лет тюрьмы.

Об этом проинформировали в пресс-службе полиции.

“В столичную полицию поступило сообщение о том, что неизвестный на пункте въезда на Труханов остров разрушил шлагбаум, светофор, камеры и другие технические средства. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, которая провела осмотр места происшествия и задокументировала преступление. На месте происшествия сотрудники полиции задержали правонарушителя”, – сказано в сообщении.

Злоумышленником оказался житель Киевской области, 1995 года рождения. Он ранее был судим за хулиганские действия.

Как отметили в полиции, мужчина объяснил свои действия тем, что “ему не понравилась система ограниченного доступа автомобилей и контроля скорости”: он считает, “что они установлены незаконно”.

“Пьяному правонарушителю не понравилось оборудование автоматической системы, поэтому он решил разгромить ее и другие технические средства, установленные рядом”, – говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.