Южная Корея, США и Великобритания сообщили о своих первых случаях зараження коронавирусом COVID-19 примерно в одно и то же время: 20 января, 21 января и 31 января соответственно. Почему Южная Корея смогла взять вспышку под контроль, а в США и Британии число новых случаев растет в геометрической прогрессии?

Об этом пишет CNN.

На данный момент Южная Корея сообщает о менее чем 100 новых случаях в день, Великобритания сообщает о 4 000, а США – об около 30 000.

Отмечается, что в то время как в Южной Корее число новых случаев сократилось, в США и Великобритании они растут в геометрической прогрессии.

Как Южной Корее удалось справится с масштабным распространением?

Страна смогла добиться такого успеха в борьбе с пандемией благодаря массовому тестированию.

Как известно, 31 декабря 2019 года китайские официальные лица сообщили Всемирной организации здравоохранения, что они обнаружили неизвестную пневмонию, а 10 января профессор Йонг-Чжэнь Чжан из Шанхайского университета Фудань опубликовал последовательность РНК вируса.

К 4 февраля компания Kogene Biotech из Сеула не только разработала тесты для определения вируса, но и одобрила их в Корейских центрах по контролю и профилактике заболеваний (KCDC). И к 10 февраля сообщила о своих результатах на первых 2776 пациентах, которые были протестированы.

На тот момент в Южной Корее было только 27 подтвержденных случаев.

Первоначально в стране было огромное количество людей, которые нуждались в тестировании. Из-за чего власти Южной Кореи сделали тестирование доступным для всех.

Они установили въездные пункты, подобные “МакДрайву”, и тестировали всех желающих. Тех, кто дал положительный результат, изолировали, в результате чего эпидемию удалось взять под контроль без необходимости прекращения работы всей страны.

При этом в США и многих других странах отсутствие тестовых наборов не позволяло провести идентификацию и изоляцию отдельных лиц, поэтому пришлось закрывать целые группы. Южная Корея избежала этой участи частично благодаря реакции правительства и частично благодаря быстрой реакции биотехнологической промышленности страны.

После того, как испытания Kogene были одобрены, уже 12 февраля вторая компания – Seegene – получила одобрение, а еще две, SolGent и SD Biosensor, получили его 27 февраля.

Журналисты подчеркивают, что США тоже могли бы подготовится к пандемии. К примеру, президент Барак Обама создал в рамках Совета национальной безопасности Управление глобальной безопасности в области здравоохранения и биологической защиты, специально для того, чтобы предвидеть такие ситуации. Но два года назад администрация Дональда Трампа вытеснила руководство дирекции.

Кроме того, 30 января президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин говорил, что превентивные меры должны быть достаточно сильными. В то же время, Трамп провел большую часть февраля, утверждая, что коронавирус не страшнее обычного гриппа. Британия во главе с Борисом Джонсоном была столь же безразлична. Но, как показала практика британские больницы, находящиеся под управлением Национальной службы здравоохранения, не могли справиться с таким наплывом больных.