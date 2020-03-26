Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap.
Пациентка из юго-восточного города Чхондо, который соседствует с Тэгу – эпицентром вспышки, уже вернулась домой после карантина.
Отмечается, что она стала самой пожилой пациенткой страны, которая полностью избавилась от COVID-19.
Южная Корея в четверг сообщила о 104 новых случаях, которые были выявлены в среду, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 9 241.
Число погибших в Южной Корее составляет 132 человека, при этом, 56 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии.
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