Об этом сообщает корейское информационное агентство Yonhap.

Пациентка из юго-восточного города Чхондо, который соседствует с Тэгу – эпицентром вспышки, уже вернулась домой после карантина.

Отмечается, что она стала самой пожилой пациенткой страны, которая полностью избавилась от COVID-19.

Южная Корея в четверг сообщила о 104 новых случаях, которые были выявлены в среду, в результате чего общее число случаев заражения в стране достигло 9 241.

Число погибших в Южной Корее составляет 132 человека, при этом, 56 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии.