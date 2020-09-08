Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

Проведение “горячих” испытаний будет заключаться в перемещении в новое хранилище отработанных тепловыделяющих сборок, которые после обработки будут расположены в бетонных модулях хранения.

“Сейчас будет уже сухое хранилище, там специальная технология позволяет разместить хранилище в инертной среде. Там будет гелий закачанный и двухстенные пеналы, в которых будет размещаться на 100 лет”, – сказал и. о. гендиректора ГСП “Чернобыльская АЭС” Владимир Песков.

Отмечается, что разрешение на проведение “горячих” испытаний получили после успешного проведения “холодных” испытаний с имитаторами отработавших тепловыделяющих сборок.