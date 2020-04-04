В Чернобыльской зоне отчуждения сегодня, 4 апреля, возник лесной пожар на площади 20 га.

Об этом проинформировали в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в ГСЧС в 13:22.

“В ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га”, – сообщили в ведомстве.

В 14:30 и 14:53 к месту инцидента из Нежина вылетели 2 самолета АН-32П ГСЧС для тушения пожара. В 15:33 к месту возгорания направился вертолет МИ-8.

Изначально к тушению привлекли 91 пожарника и 18 единиц техники. Впоследствии к месту пожара направили еще 9 единиц техники и 40 спасателей.

Как отмечали в ГСЧС, трудность тушения “состоит в том, что на отдельных участках повышен радиационный фон”. При этом подчеркивалось, что угрозы населенным пунктам нет.

По состоянию на 20:00 сообщалось, что ликвидация лесного пожара в зоне отчуждения продолжается.