Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Protected Planet – полная глобальная база данных о наземных и морских заповедных территорий. Это совместный проект программы ООН по охране окружающей среды и Международного союза охраны природы, говорится в сообщении.

“Внесение Чернобыльского заповедника в эту базу – очень важное событие не только для заповедника, но и всей Украины. Ведь она приближает наше государство к выполнению международных обязательств, взятых ею в сфере охраны окружающей среды”, – отметили в релизе.

Чернобыльский заповедник создали в 2016 году, он расположен в Чернобыльской зоне, куда запрещен свободный доступ.

Флора заповедника насчитывает 1256 видов растений, 120 видов лишайников и 20 видов мхов. Среди них есть краснокнижные растения. На территории заповедника обитает 300 видов животных, из которых 75 видов занесены в Красную книгу Украины.