Знаем, что будучи постоянно онлайн в этом карантинном режиме вы уже устали от новостей о распространении вируса. Поэтому настоятельно рекомендуем вам для вашей же безопасности, оставаться дома, сохранять спокойствие и читать книги.

И пока с этими ограничениями путешествия запрещены и ограничены – мы вам предлагаем не менее захватывающие приключения – ведь когда с головой погружаешься в интересную книгу, то путешествуешь во времени и с каждой книгой отрываешь для себя новый маленький мир.

Итак, подборка книг, которые УкрЛиб рекомендует для легкого абстрагирования от мира во время этого весеннего карантина.

Если вы фанат современного укрлита:

“Ворошиловоград” Сергей Жадан

“Зачем ехать туда, где тебя никто не ждет?” – главный герой романа Герман возвращается в свой родной городок, чтобы решить проблемы с бизнесом, который оставил ему его брат. Лихие 90-е, рейдерство, бензоколонка в донбасских степях. Эта история о воспоминаниях и возврата в прошлое. О том, что даже со всеми внешними изменениями мы остаемся теми, кем были. О том, как смешивается ощущение магии жизни и провинциальной безысходности. Все это читается легко, просто и непринужденно, хотя сама книга жестокая, меланхолическая и реалистичная одновременно. Недаром этот роман был признан лучшей книгой десятилетия по версии премии “Книга года”.

“Саудаде” Андрей Любка

Книга, точно вдохновит вас на путешествия, ведь после нее хочется собрать рюкзак и отправиться в путешествие Балканами. Это сборник из 60-ти рассказов – искренних и романтических, откровенных и грустных, атмосферных и полных фантазий и вдохновения, алкоголя и меланхолии. Даже если у вас не много времени на чтение – это доза в несколько рассказов каждый день может стать своеобразным лекарством от обыденности.

“Людина з табуретом” Леонид Кантер, Павел Солодько

Возможно, вы уже слышали и видели одноименную киноленту о режиссере и путешественника Леонида Кантера о путешествии длиной в жизнь. Эта книга рассказывает о последнем путешествии автора и его единомышленников к Тихому океану с целью оставить на его берегу символический табурет. Однако, в этой книге спрятано гораздо больше смысла, чем просто путешествие странами. Она о поиске собственного “я”, ведь когда ты путешествуешь, меняешь страны и материки, все равно не можешь убежать от себя самого. История о том, как расширить свои внутренние горизонты, быть открытым миру, видеть, чувствовать, мечтать и делать безумные поступки.

“Весняні ігри в осінніх садах” Юрий Винничук

Книга, в которой глубоко сочетается чувственность, открытость, интимность и эротичность, поднимая основные темы любви и смерти. Юрий Винничук умеет писать о любви так, как никто другой. А эта книга – будет отличным началом, если вы еще не знакомы с его творчеством. Это целая философия о жизни, любви, смерти, в которой юмор переплетается с сарказмом и цинизмом, поисками смысла жизни и самого права его выбора.

“Озерний вітер” Юрий Покальчук

Погрузиться в современное украинское фэнтези никогда не будет лишним! Это легенда, что переносит читателя в мир украинской дохристианской мифологии. Мир мистических существ, в котором тоже есть добро и зло, переплетение с человеческим любовью, борьба и потери. Любовь, которая губит, трудности, через которые нужно пройти в призме переплетение мистики и реальности. Картины мифического мира Волынского леса навеют вам ощущение гармонии, покоя и магии. И конечно же, любви – ведь именно у нее нет границ.

Фанатам зарубежных авторов рекомендуем:

“Маленька паризька книгарня” Нина Джорж

Легкая, непринужденная и романтическая история о путешествиях и воспоминания, любовь и потери. О поисках себя, о том, как пытаемся остановить время, как держимся старых версий себя, как встречаем необычных людей, которые изменили нашу жизнь. О том, что никогда не поздно любить снова, и о том, что стоит набраться отваги идти навстречу новым вызовам. О быстротечности счастья, путешествия Францией на барже с книгами, и о том, как с помощью этих книг можно научиться лечить людей. Да, все верно – главный герой литературный фармацевт, и его главное лекарство – книги. Настройтесь окунуться в настоящую французскую атмосферу!

“Джерело” Айн Рэнд

Невероятная книга о борьбе с повседневностью. Для тех, кто хочет найти в себе смелость идти против течения, разрушать стереотипы, принимать новые вызовы и бороться за свои права, для тех, кто ищет самоанализа, ищет ответов о природе общества и человека, о становлении личности в капиталистическом мире, поиски себя и своего назначения, о поражениях и победах, о том, что такое счастье и что такое успех. Если вы давно искали интригующий роман с глубоким смыслом для размышлений – это именно он.

“Над зозулиним гніздом” Кен Кизи

Неординарная книга для размышлений, в которой каждый сможет найти для себя смысл, ведь ее актуальность не теряется с годами, а сам роман считают классикой, которую должен прочитать каждый. Это еще одна книга, которая расскажет о том, как и почему стоит идти против системы. Расскажет о том, как важно оставаться Человеком в условиях страха и безумия. О том, как много может сделать чужая вера. Главный герой Макмерфи борется с режимом в психиатрической больнице. За себя и за них, за свободу выбора и жизни. Даже если цена этого – собственную жизнь.

“Тріумфальна арка” Эрих Мария Ремарк

Если в вашей жизни сейчас период поиска ответов на сложные вопросы – то самое время читать Ремарка. Все его произведения объединены темами любви, дружбы, выживание в условиях войны. Будьте уверены, что именно после этого романа вам захочется поехать в Париж, чтобы увидеть эту арку и выпить бокал кальвадоса. В целом, вы научитесь и почувствуете, как в условиях войны и всяких несчастий чувствовать жизнь, как, несмотря на постоянный страх и бегство, любить и ценить тех людей, которые меняют наши жизни.

“Кохання під час холери” Габриэль Гарсиа Маркес

Несмотря на название, это один из самый оптимистичный романов Маркеса. Роман рассказывает о любви, простирающейся более пятидесяти лет. Главные герои – Фермина и Флорентино, которым не удалось жениться юности, проживающих полноценно свои жизни, чтобы на целый старости соединиться. И именно знак страшной болезни на судне, которым они путешествуют, дает им возможность наконец проявить свои чувства. Эта книга о жизни вообще, во всех его проявлениях и без украшений. Книга, которая научит вас ценить самое важное.

Ну и для любителей украинской классики:

“Дім на горі” Валерий Шевчук

Увлекательная легенда дома на горе в стиле “магический реализм”. В произведении много фантастики, мифов и легенд. Наряду с этим есть конкретное историческое время, в котором женщины передают из поколения в поколение тайну дома на горе. Две части произведения, казалось бы, совершенно разные, взаимодополняющие друг друга. А каждый рассказ – как сказка, которой стоит придерживаться, чтобы выжить в современном мире. Это баллада о жизни и о любви, побуждает задуматься над вещами выше, чем просто обыденность. Если вы еще не знакомы с творчеством Шевчука – то эта книга станет для вас находкой в ​​украинской литературе.

Увлекательная легенда дома на горе в стиле “магический реализм”. В произведении много фантастики, мифов и легенд. Наряду с этим есть конкретное историческое время, в котором женщины передают из поколения в поколение тайну дома на горе. Две части произведения, казалось бы, совершенно разные, взаимодополняющие друг друга. А каждый рассказ – как сказка, которой стоит придерживаться, чтобы выжить в современном мире. Это баллада о жизни и о любви, побуждает задуматься над вещами выше, чем просто обыденность. Если вы еще не знакомы с творчеством Шевчука – то эта книга станет для вас находкой в ​​украинской литературе.

Все любят вспоминать детство, а прочитав эту киноповесть, вы никогда не забудете колоритных персонажей – бабы Маруся, деда, мамы и папы, которых описывает маленький Саша – сам автор. И хотя детские впечатления несколько преувеличены, в произведении есть и философские размышления о смысле человеческой жизни от взрослого автора. Погрузиться в детство, вспомните школьные годы и насладитесь ощущениями, как легко было “просто жить”.

“Город”, Валерьян Пидмогильный

Этот роман написан более века назад, а до сих пор не теряет свою актуальность. Сегодня и дальше вымирают украинский села, а молодежь все чаще переезжает в большие города в поисках лучшей жизни и своего предназначения. Но всегда они находят то, что ищут? Почему это «город» их ломает? Куда исчезают идеалы и принципы, планы и мечты ..? Как вырасти из юношеского максимализма, как получать радость от жизни и что делать со своими мечтами? Проблема “ожидания-реальности” всегда будет актуальной, как и картина большого города, в котором можно по найти себя, так и потерять.

“Тигроловы”, Иван Багряный

“Лучше умирать бежит, чем жить гниющих!”, “Смелые всегда имеют счастье” – лишь две этих цитаты из романа невероятно четко передают его главную идею. Не зря, это одно из произведений, который ученики по школьной программе читают с увлечением. Интересный приключенческий сюжет, сильные и целеустремленные герои заставят вас сопереживать все события вместе с ними, при этом задумываясь над вечными проблемами добра и зла, борьбы с несправедливостью, борьбы за свободу и независимость. Даже если вы знакомились с этим произведением в школьные годы, стоит перечитать его еще раз, чтобы погрузиться в мир, где люди охотятся на животных, а с другой стороны – животные (в человеческом обличье) охотятся на людей, и сделать для себя еще больше новых открытий.

“Я (Романтика)”, и другие новеллы Николая Хвылевого

Кто-то воспринимает эту новеллу с первого раза, ознакомившись с ней еще в рамках школьной программы. Кто-то перечитывает, когда ему уже за 30 и только тогда осознает всю глубину и смысл. После этого перечитывает еще лет через 10, и вновь открывает для себя что-то новое. А все потому, что вопрос выбора остается актуальным для нас всегда. И в 16, и в 26, и в 46. Вопрос поиска собственного “Я”, вопрос понимания себя, своих принципов и нравственных законов. Вопрос выбора между “надо” и “правильно”. Перечитайте еще раз, чтобы покопаться в глубинах своей души над вечными вопросами.

Оставайтесь дома и читайте книги, потому что #читатицемодно

Статью подготовила Оксана Маланчук, специально для “Укрлиб” и #Букв.

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