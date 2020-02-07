14 февраля весь мир будет отмечать самый романтический праздник - День Святого Валентина. А на праздники принято дарить подарки.

#Буквы собрали самые актуальные идеи для второй половинки.

Умение подобрать подарок – определенно искусство. Ведь в такой особенный день стоит показать всю свою любовь и заботу.

Цветы

Подарить девушке можно не только букет цветов, а, например, вазон – цветущую азалию, орхидею, гортензию. Даже может подойти декоративный миленький кактус.

Цветы в горшке еще долго будут радовать свою владелицу.

Украшения

Девушки любят украшения. И если не хватает денег на изделие из золота да с каким-нибудь драгоценным камнем, то верным вариантом будет серебряное украшение.

Внимание следует обратить на сережки, подвески или браслеты. С выбором колец надо быть аккуратным, чтобы угадать размер.

Серебро всегда в тренде!

Нижнее белье

Отличный вариант для подарка – красивое дорогое нижнее белье. Но такой подарок больше подойдет жене или девушке, с которой уже довольно длительные и серьезные отношения.

Чтобы не прогадать с размером можно подарить сертификат в магазин белья и девушка сама выберет на свой вкус.

Сладости в форме сердечек

В день Святого Валентина свою девушку можно побаловать тематическими сладостями: пирожными с кремом, мини-тортиками, воздушными муссами, пудингами, шоколадом.

Подарок еще более будет ценен, если сделать его своими руками. Тут уж придется постараться.

Романтический ужин

Поход в уютный ресторанчик несомненно украсит праздничный день. Но забронировать столик все же стоит заранее.

А можно устроит романтический ужин дома. Тогда следует продумать все детали. Для сервировки стола можно использовать красную скатерть или же яркие тканевые салфетки. Стол можно украсить свечами и цветами.

К выбору блюд также следует подойти ответственно: еда должна быть легкой. Из напитков – выберите качественное вино или шампанское. От пива лучше отказаться.

Путешествие на двоих

Короткое путешествие на День святого Валентина несомненно один из лучших подарков, ведь чего будут стоит яркие впечатления от пребывания в новом месте.

Провести романтическое время можно как в Украине, так и за ее пределами. Наличие лоукостов в наших аэропортах сделает перелет не таким затратным и всего за несколько часов можно оказаться в Париже, Праге, Вене или другом романтическом городе.

Стоит отметить, что о таком подарке лучше позаботиться заранее, чтобы на нужную дату приобрести билеты.

Валентинки

Ну и конечно не стоит забывать о символах дня Святого Валентина – “валентинках”.

Стоит задействовать всю свою фантазию и написать пожелание лично.

Это, несомненно, будет оценено!