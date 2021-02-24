Об этом пишет CNBC.

Одной из разработчиков стала Мопева Огундипе. В ее профиле LinkedIn говорится, что она занимается разработкой с 2014 года, в том числе для Instagram, Khan Academy и Medium.

“Сегодня мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вы, вероятно, знаете, что у меня есть *мнения* о приложениях только для iOS, поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы начать вечеринку на Android”, — написала она в Twitter.

Стадия разработки и объем команды пока не уточняются.

Clubhouse был запущен в марте 2020 года – с тех пор компания быстро стала одним из самых популярных потребительских приложений в Кремниевой долине. В новой соцсети пользователи могут собираться в виртуальных комнатах и обсуждать различные темы. Правда, без текста, видео или фото – только в аудио-формате.

Сейчас приложение доступно только пользователям устройств на операционной системе iOS, получившим приглашение.