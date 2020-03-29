Россия Владимира Путина стала первооткрывателем в области авторитарных технологий. По сравнению с другими странами, где также для борьбы с COVID-19 используются технологии, в России эпидемия мажет стать поводом для активизации слежки и ограничения прав.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

“Мы хотим, чтобы было еще больше камер, чтобы не было темного угла или переулка”, – заявил во время брифинга начальник московской полиции Олег Баранов.

Он объяснил, что в настоящее время служба работает над установкой дополнительных 9 тыcяч камер с технологией распознавания лиц.

Отмечается, что такие камеры сейчас используют в России для наблюдения за тем, как россияне придерживаются ограничительных мер карантина. Внедренная ранее в этом году система наблюдения сперва вызвала необычную общественную реакцию: правозащитники обращались в суд с жалобами на несанкционированную слежку. Эпидемия коронавируса, однако, дала неожиданный импульс разработке систем.

Известно, что на прошлой неделе московская полиция оштрафовала 200 человек, которые нарушили карантин и режим самоизоляции. Для этого были использованы камеры с технологией распознавание лиц, которых сейчас в Москве 170 тысяч единиц.

Согласно сообщениям российских СМИ, некоторые люди из числа тех, кто получил штрафы, находились на улице менее чем полчаса, прежде чем были идентифицированы камерами.

Как пишет CNN, “пандемия COVID-19 теперь дает российским властям возможность испытать новые силы и технологии, и сторонники защиты конфиденциальности и свободы слова в стране обеспокоены тем, что правительство создает широкие возможности для наблюдения”.

Ранее #Буквы сообщали, что пандемия коронавируса дала толчок развитию такого рода технологиям во многих других странах. Однако, речь опасение насчет злоупотребления со стороны властей вызывает, в частности, Россия.

Так, к отслеживанию передвижения маршрутов собственных граждан задействовал технологии Израиль. Однако, акцентом в таком подходе стала не изолированная индивидуальная слежка с последующей идентификацией, а создание мобильного приложения, которое показывает расположение возможного носителя инфекции. Кроме того, анализируются данные геолокации пользователей мобильной связи для того, чтобы идентифицировать возможные контакты инфицированного человека.

Также, система отслеживания потенциальной цепи распространения инфекции работает в Польше, где создали приложение “Домашний карантин”. Предполагается, что через приложения, люди, которые должны находится на самоизоляции и карантине должны отправлять селфи, в подтверждение того, что они придерживаются правил.

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