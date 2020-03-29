Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.
Груз привез самолет авиакомпании SCAT.
“После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих. Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов”, – говорится в сообщении.
“Со вторника прибудет еще два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты”, – сообщил замруководителя ОПУ, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.
Ранее сообщалось, что в Нидерландах забраковали сотни тысяч масок, которые были импортированы из Китая и распределены по местным больницам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.
- Ранее Испания заявила о том, что возвращает китайскому производителю крупную партию быстрых тестов на диагностирование коронавируса COVID-19, поскольку они оказались ненадежными. Именно такие тесты закупило Министерстве охраны здоровья Украины и Киевская городская государственная администрация.
- 23 марта самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в аэропорт “Борисполь” (Киев) с китайского Гуанчжоу партию тестов для выявления коронавирусной инфекции.