В Киев из китайского города Сямэнь на грузовом самолете доставили 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины.

Груз привез самолет авиакомпании SCAT.

“После санитарной обработки груз поступит на логистический склад, а потом будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих. Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов”, – говорится в сообщении.

“Со вторника прибудет еще два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты”, – сообщил замруководителя ОПУ, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах забраковали сотни тысяч масок, которые были импортированы из Китая и распределены по местным больницам в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.