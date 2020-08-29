Компания Coca-Cola объявила о том, что сократит около четырех тысяч рабочих мест из-за снижения уровня продаж в связи с пандемией.

Об этом сообщает CNN.

Работников сократят на предприятиях в США, Канаде и Пуэрто-Рико.

Компания будет разделена на девять новых подразделений в рамках четырех географических сегментов, а не на 17, как это сейчас. Для этого нужно перераспределить ресурсы и сократить часть сотрудников.

После этого в Coca-Cola планируют оптимизировать продукцию и сфокусироваться на развитии пяти основных категорий: Coca-Cola, газированные напитки с различными вкусами, вода, спортивные напитки, кофе и чай, а также соки и молоко.

От сокращения штата компания потеряет от 350 до 550 млн долларов.

В начале 2020 года, до пандемии, в компании было 86,2 тысячи сотрудников, из которых 10 тысяч – живут и работают на территории США.