Об этом сообщает CNN.
Работников сократят на предприятиях в США, Канаде и Пуэрто-Рико.
Компания будет разделена на девять новых подразделений в рамках четырех географических сегментов, а не на 17, как это сейчас. Для этого нужно перераспределить ресурсы и сократить часть сотрудников.
После этого в Coca-Cola планируют оптимизировать продукцию и сфокусироваться на развитии пяти основных категорий: Coca-Cola, газированные напитки с различными вкусами, вода, спортивные напитки, кофе и чай, а также соки и молоко.
От сокращения штата компания потеряет от 350 до 550 млн долларов.
В начале 2020 года, до пандемии, в компании было 86,2 тысячи сотрудников, из которых 10 тысяч – живут и работают на территории США.
- Около 26% предприятий малого и среднего бизнеса были вынуждены сократить работников из-за пандемии COVID-19.