Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Facebook в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития и Всемирным банком.
Компания опросила более 30 тысяч руководителей предприятий среднего и малого бизнеса из более чем 50 стран о том, как пандемия коронавируса повлияла на их работу.
Более четверти опрошенных заявили, что они закрылись в период с января по май этого года. В некоторых странах этот показатель вырос до более чем 50%.
Опрос показывает, что сильнее других пострадали маленькие предприятия, принадлежащие одному лицу и управляемые им, связанные со сферой туризма и гостиничным бизнесом. Около 54% туристических агентств и 47% малых предприятий, работающих в сфере гостиничного бизнеса и организации мероприятий были закрыты.
Кроме того, было выявлено значительное гендерное неравенство в этом вопросе. Бизнес, возглавляемый женщинами, закрывался на 7% чаще по сравнению с бизнесом, возглавляемым мужчинами. Было выявлено, что чем жестче были ограничения в стране, тем больше компаний, возглавляемых женщинами, закрывали свои двери.
“Мало того, что большая часть женщин-лидеров бизнеса управляют микропредприятиями без наемных работников, но малые предприятия, возглавляемые женщинами, также сосредоточены в секторах, которые в наибольшей степени пострадали от карантинных мер локализации”, — говорится в докладе.
Из тех предприятий, которые оставались в рабочем состоянии на момент проведения опроса (28-31 мая), многие сократили штат и заявили о значительном сокращении продаж.
“Треть из работающих в настоящее время сообщили, что они сократили свою рабочую силу. Это тревожный признак того, что кризис нехватки рабочих мест может быть длительным. И почти две трети работающих сообщили нам, что продажи сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — во многих случаях значительно”, — указано в отчете.
- Ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют падение мирового ВВП на 3% из-за потерь на фоне пандемии коронавируса.
- В Украине количество безработных, по данным Торгово-промышленной палаты, за время карантина увеличилось уже более чем на миллион. В июне количество официально зарегистрированных безработных в Украине возросло до 511 тысяч.
- В то же время министр финансов Сергей Марченко заявил, что роста безработицы в стране в настоящее время нет.