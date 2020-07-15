Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Facebook в партнерстве с Организацией экономического сотрудничества и развития и Всемирным банком.

Компания опросила более 30 тысяч руководителей предприятий среднего и малого бизнеса из более чем 50 стран о том, как пандемия коронавируса повлияла на их работу.

Более четверти опрошенных заявили, что они закрылись в период с января по май этого года. В некоторых странах этот показатель вырос до более чем 50%.

Опрос показывает, что сильнее других пострадали маленькие предприятия, принадлежащие одному лицу и управляемые им, связанные со сферой туризма и гостиничным бизнесом. Около 54% ​​туристических агентств и 47% малых предприятий, работающих в сфере гостиничного бизнеса и организации мероприятий были закрыты.

Кроме того, было выявлено значительное гендерное неравенство в этом вопросе. Бизнес, возглавляемый женщинами, закрывался на 7% чаще по сравнению с бизнесом, возглавляемым мужчинами. Было выявлено, что чем жестче были ограничения в стране, тем больше компаний, возглавляемых женщинами, закрывали свои двери.

“Мало того, что большая часть женщин-лидеров бизнеса управляют микропредприятиями без наемных работников, но малые предприятия, возглавляемые женщинами, также сосредоточены в секторах, которые в наибольшей степени пострадали от карантинных мер локализации”, — говорится в докладе.

Из тех предприятий, которые оставались в рабочем состоянии на момент проведения опроса (28-31 мая), многие сократили штат и заявили о значительном сокращении продаж.